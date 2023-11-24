Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, khai thông vận mệnh, 3 con giáp làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 18:49

Tử vi dự đoán, từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch sẽ có 3 con giáp may mắn chắc chắn sẽ có cơ hội rung đùi đếm tiền, sự nghiệp lên hương, ví tiền dày cộm, cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ và ham học hỏi về những điều mà mình hứng thú. Thời gian từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Mùi sẽ được quý nhân phù trợ, “cầu được ước thấy”, khó khăn gì cũng sẽ được giải quyết.

Tuy nhiên, để có lợi cho sự phát triển của mình, con giáp tuổi Mùi không nên kết thân với người thích than phiền, sống thiếu năng lượng, lười biếng. Chắc chắn rằng chỉ có làm việc chăm chỉ mới nhận được đền đáp xứng đáng. Sau khi phấn đấu không ngừng, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng sung túc và tương lai không xa sẽ có thể giàu có.

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, khai thông vận mệnh, 3 con giáp làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân cũng luôn tích cực trong sự nghiệp, hết mình vì làm việc. Bất kể họ làm gì, hiệu quả công việc luôn thu được gấp đôi so với nỗ lực, tài lộc kiếm được cũng rất khá. Tử vi dự đoán, từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Thân sẽ phát triển rầm rộ, đón vận may không ngừng, tiền tài vo số, hạnh phúc đơm hoa kết trái.

Không chỉ vậy, nếu người tuổi Thân mua vé số vào thời điểm này có khả năng sẽ giành giải cao, gặt hái thật nhiều may mắn. Thật khó cho con giáp tuổi Thân nếu như họ chưa muốn làm giàu lúc này vì họ động vào việc gì cũng sinh lời, phát tài phát lộc, của cải đầy ắp.

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, khai thông vận mệnh, 3 con giáp làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường điềm tĩnh, có cái nhìn sâu, sắc, có tài hùng biện. Họ làm việc có chiến lược, có kế hoạch và thường truyền cảm hứng cho những người khác. Người tuổi này có nhãn quan tinh tường và biết tính đường dài. Họ sẽ không vì cái lợi trước mắt mà quyết định vội vàng.

Từ từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ nhận được thêm các cơ hội trong công việc. Người tuổi Ngọ có cơ hội đàm phán với khách hàng để chốt hợp đồng. Với những người đang gặp khó khăn trong công việc thì sẽ được quý nhân giúp đỡ. Họ sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong công việc.

Từ giờ đến Rằm tháng 10 âm lịch, khai thông vận mệnh, 3 con giáp làm ăn tấn tới, ví tiền dày cộm, phúc khí tràn đầy, ngủ êm trên đống vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12h trưa mai (4/11/2023), 3 con giáp được Thần tài ưu ái, có tiền tiêu rủng rỉnh, càng chăm chỉ càng phát tàI

Đúng 12h trưa mai (4/11/2023), 3 con giáp được Thần tài ưu ái, có tiền tiêu rủng rỉnh, càng chăm chỉ càng phát tàI

Tử vi cho biết, đúng 12h trưa mai (4/11/2023), những con giáp này dù có khó khăn thì cũng nhanh chóng vượt qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 8/10 âm lịch tử vi tháng 10 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý