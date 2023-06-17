Từ giờ đến hết tháng 9, Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 17/06/2023 19:41

Dự đoán từ giờ đến hết tháng 9 sẽ là 3 con giáp công thành danh toại, nhận được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khá dũng cảm. Họ có đầu óc và tự tin vào năng lực của bản thân. Trong công việc mà họ đã chọn họ thường khá xuất sắc, có thể làm lãnh đạo. Được Thần Tài chiếu mệnh nên từ giờ đến hết tháng 9 nên người tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn.

Không chỉ vậy, Dậu còn được quý nhân giúp đỡ nên càng chứng tỏ được bản thân nhiều hơn. Con giáp có tài ăn nói và biết cách thuyết phục người khác. Họ luôn là những người dẫn đầu nơi công sở. Vì vậy mà họ cũng dễ nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. 

Từ giờ đến hết tháng 9, Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ giờ đến hết tháng 9, tuổi Tý đã được Thần Tài chiếu mệnh, may mắn còn đến nhiều hơn giúp họ có được những cơ hội tốt. Chẳng hạn như được cấp trên công nhận. Hoặc nếu kinh doanh thì sẽ nhận được những đơn đặt hàng số lượng lớn.

Những người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, thích học hỏi nên họ không tiếc công sức ở nơi làm việc. Họ lúc nào cũng nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp. Vì vậy nếu họ biết nắm bắt cơ hội thì thành công sẽ đến với Tý một cách nhanh chóng.

Từ giờ đến hết tháng 9, Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần mạnh mẽ nhưng cũng rất cứng đầu. Trong công việc Dần luôn nỗ lực khẳng định bản thân để mình không thua kém bất kỳ ai. Đa số những người tuổi Dần đều có sự nghiệp tốt. Từ giờ đến hết tháng 9, công việc của Dần có nhiều thuận lợi.

Những cơ hội tốt sẽ đến, có thể giúp Dần tăng lương, thăng chức. Nhờ có kỹ năng lãnh đạo nên Dần cũng có sự phát triển công việc rất tốt. Thời gian này là cơ hội để Dần thể hiện khả năng của bản thân mình. Nhưng hãy nhớ đừng quá huênh hoang kẻo bị đồng nghiệp ganh ghét.

Từ giờ đến hết tháng 9, Thần Tài chấm sổ vàng, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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