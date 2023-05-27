Từ giờ đến giữa tháng 4 âm lịch: Duyên lành tìm đến, 3 con giáp liên tiếp thăng chức, phát tài, đón đại phúc đại hỷ

Tâm linh - Tử vi 27/05/2023 12:19

Chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ làm việc, thì 3 con giáp này sẽ được Thần Tài hỗ trợ làm 1 trúng 10, cuộc sống hưởng giàu sang, phú quý không ai sánh bằng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được biết đến là người năng nổ hoạt bát. Con giáp này vốn thông minh, sắc sảo lại có tài ăn nói. Vậy nên cấp trên vô cùng trọng dụng. Không chỉ vậy, Ngọ còn sở hữu nhiều tài lẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Do đó, bước ra ngoài xã hội, Ngọ ắt gặp được người tài, được tương trợ. 

Tình cảm và công việc của tuổi Ngọ bỗng lên như diều gặp gió, hóa dữ thành lành từ giờ đến giữa tháng 4 âm lịch. Cuộc sống có quy luật có đi có lại, chỉ cần bao dung độ lượng, hết lòng vì người khác ắt sẽ được đối đãi chân tình. Duyên tốt lành đến, mọi việc Ngọ tiến hành trong thời gian này đều suôn sẻ theo ý muốn giúp bạn tăng thêm phần thu nhập ngoài mong đợi.

Từ giờ đến giữa tháng 4 âm lịch: Duyên lành tìm đến, 3 con giáp liên tiếp thăng chức, phát tài, đón đại phúc đại hỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là người trọng tình trọng nghĩa, có đi có lại. Các mối quan hệ cũng từ đó mà vững bền hơn. Trong công việc, bạn làm gì cũng đến nơi đến chốn nên được nhiều người yêu mến. Tử vi dự đoán, từ giờ đến giữa tháng 4 âm lịch, công việc kinh doanh của Thân sẽ gặp được đối tác lớn, chỉ cần hợp tác với người này tiền bạc đã tự động vào ví.

Người làm công ăn lương cũng được cấp trên yêu mến hết mình. Hãy làm việc với cái tâm, cái tầm của bản thân, sớm thôi bạn sẽ có được vị trí tốt trong công ty. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu tâm một chút đến vấn đề sức khỏe, đừng nghĩ là bệnh vặt mà bỏ qua nhé!

Từ giờ đến giữa tháng 4 âm lịch: Duyên lành tìm đến, 3 con giáp liên tiếp thăng chức, phát tài, đón đại phúc đại hỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ giờ đến giữa tháng 4 âm lịch, những người tuổi Tuất mới khởi nghiệp sẽ nhờ có quý nhân phù trợ, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Tình hình tài chính nhờ vậy mà cũng tăng rất cao. Có thêm vốn, bạn càng muốn mở rộng thị trường, tiền bạc lại vào đầy túi. 

Không chỉ vậy, trong thời gian này, có rất nhiều mối quan hệ làm ăn tốt tự động tìm đến bạn. Chỉ cần bạn gắng sức, năm bắt cơ may thì thành quả chắc chắn không khiến bạn thất vọng. Đối tác làm ăn lớn cũng từ đó mà phát sinh. Khởi nghiệp coi như đã thành công vượt bậc.

Từ giờ đến giữa tháng 4 âm lịch: Duyên lành tìm đến, 3 con giáp liên tiếp thăng chức, phát tài, đón đại phúc đại hỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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Theo tử vi, 3 con giáp có tính cách tốt nên được nhiều người yêu quý. Trong tháng 4 âm lịch, họ đón nhận nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ.

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