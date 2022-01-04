Từ đây đến ngày Tết ông Công ông Táo, được Hỷ Thần bảo hộ, 3 con giáp may mắn ngút trời, làm ăn thuận lợi, có được cuộc sống thoải mái, giàu sang

Tâm linh - Tử vi 04/01/2022 00:00

Kể từ đây đến Tết ông Công ông Táo (ngày 23 tháng Chạp), 3 con giáp may mắn được dự đoán sẽ khai thông vận mệnh, vượng phát công danh, có được nhiều bức phá trên con đường phía trước.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong khoảng thời gian từ đây tới ngày Tết ông Công ông Táo có nhiều chuyển biến tích cực trong vận mệnh. Vượt qua bao khó khăn, vất vả, con giáp chứng minh được thực lực của bản thân, thắng bước một đường thăng quan tiến chức. Công việc làm ăn suôn sẻ giúp tài lộc của Tý nhân lên bội phần. Bản mệnh không cần lo nghĩ đến vấn đề tài chính, mặc sức ăn chơi. Nhìn chung, trong những ngày tới, con giáp may mắn này vận khí hanh thông, tiền vàng rủng rỉnh.

Dự đoán, con giáp sắp tới sẽ có dịp hội ngộ với những cố nhân đã mất liên lạc từ lâu, mang lại điều bất ngờ trong cuộc sống. Đây sẽ là một trong những dấu hiệu tích cực làm thay đổi cả vận mệnh của bạn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tài lộc sum xuê, làm ăn tấn tới từ đây đến Tết ông Công ông Táo. Được Hỷ thần bảo hộ nên Mùi liên tiếp thắng lớn trong công việc, giành được những vị trí mà mọi người hằng mong ước. Nếu biết khéo léo tính toán, lựa chọn hạng mục đầu tư thích hợp có thể nâng cao thu nhập và tích góp 1 khoản tiền đáng kể trong khoảng thời gian này.

Ngoài ra, nhân duyên sẽ tự đến tìm tuổi Mùi theo cách bất ngờ nhất, con giáp độc thân thoát kiếp "ế ẩm" mà tìm được đối tượng như ý. Trong khi gia đạo của người đã lập gia đình vẫn hạnh phúc, ấm êm.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong những ngày trước Tết ông Công ông Táo sẽ có được nhiều may mắn. Nhờ bạn bè giới thiệu, Dậu có được nhiều cơ hội làm ăn mới giúp con giáp bức phá trong sự nghiệp. Tài lộc của bản mệnh cũng vì thế mà càng thêm ổn định và giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên, con giáp cũng không nên vì thế mà chủ quan, khinh suất vì tiểu nhân có ở khắp mọi nơi và luôn sẵn sàng gài bẫy bạn. 

Ngoài ra, tình trạng sức khỏe của Dậu trong thời điểm này cũng không có gì đáng ngại. Con giáp biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống nên có thể lo liệu chu toàn cho cả sự nghiệp và gia đình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo cho độc giả.

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