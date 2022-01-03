Trong những ngày cận Tết Âm lịch, được phúc trời ban, 3 con giáp làm ăn khởi phát, tài lộc căng tràn, gặp nhiều vận may trong cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 03/01/2022 00:00

Trong những ngày gần đến Tết Âm lịch, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, làm ăn khởi phát, tiền tài danh vọng gia tăng không ngừng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc trong những cận Tết Âm lịch. Với những nỗ lực và quyết tâm không ngừng, con giáp gặt hái được nhiều thành công nhất định. Tài lộc của Tỵ cũng vì thế mà nhân lên đáng kể, dự báo cho một cái Tết tiêu xài thả ga. Tuy nhiên, những dự án công việc, các mối quan hệ xã hội sẽ chiếm phần lớn thời gian của Tỵ. Con giáp hãy cố cân bằng giữa công việc và gia đình để mọi sự thêm phần viên mãn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất phúc vận lên cao, gặp nhiều may mắn. Được quý nhân phù trợ, sự nghiệp của Tuất phát triển mạnh mẽ, lương thưởng liên tục tăng cao. Con giáp may mắn càng làm càng phất lên, tích lũy được một số tiền không nhỏ cho những dự định phía trước. Nếu đang có ý định mở thêm chi nhánh hay thử sức dấn thân vào những lĩnh vực mới, Tuất có thể tiến hành vào thời gian này. Vận thế đang lên, bản mệnh sẽ có được những khởi đầu suôn sẻ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vận trình bay cao, tài lộc xuôi thuận trong những ngày cận Tết Âm lịch. Con giáp sẽ đạt được những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực đang theo đuổi, nâng cao vị thế của bản thân mình. Dự đoán, trong giai đoạn này, những mối quan hệ xã hội có thể sẽ mang đến cho Hợi những phi vụ làm ăn siêu khủng, giúp bạn đổi đời chỉ sau 1 đêm. Con giáp hãy cân nhắc lợi - hại để chọn hướng đầu tư để phất lên giàu có.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

 

 

 

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