Từ 21/12 đến 26/12 tràn đầy may mắn: 3 con giáp có Phật Tổ bảo trợ, đi đâu làm gì cũng hái ra tiền, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 14:25

Từ 21/12 đến 26/12 có nhiều may mắn cho 3 con giáp ăn lộc ơn trên, công việc tiến triển vượt bậc, lương thưởng có phần khởi sắc.

Tuổi Dậu

Trời sinh những ai mang mệnh con gà đều chăm chỉ, siêng năng, luôn có chí cầu tiến nên trong cuộc sống họ có cơ hội để vươn gây dựng cuộc sống dư dả sung túc.

Phần lớn những người tuổi Dậu không sợ bản thân khổ nhưng họ luôn sống vì người, vì trách nhiệm nên họ lúc nào cũng nỗ lực trong công việc của mình.

Từ 21/12 đến 26/12 tràn đầy may mắn: 3 con giáp có Phật Tổ bảo trợ, đi đâu làm gì cũng hái ra tiền, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 1

Từ 21/12 đến 26/12 , cuộc sống tuổi Dậu sẽ nhận đươc nhiều điều vận may của mình đang thay đổi thế nào. Đặc biệt từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, dễ dàng thăng quan tiến chức, mọi con đường đi của tuổi Dậu đều vô cùng thuận lợi. Trong thời gian này người tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều tiền bạc, cuộc sông vô cùng viên mãn.

Tuổi Thìn

 

Trời sinh những người tuổi Thìn mang số mệnh của Rồng, số mệnh của sự giàu có và quyền lực. Trong suốt cuộc đời, Thìn luôn gặp nhiều may mắn, đi đến đâu cũng được quý nhân giúp đỡ và dù làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào thì bạn cũng dễ thành công và kiếm tiền hơn so với những người mệnh khác. 

Từ 21/12 đến 26/12 tràn đầy may mắn: 3 con giáp có Phật Tổ bảo trợ, đi đâu làm gì cũng hái ra tiền, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 2

Bỏ lại những ngày đầy thăng trầm và biến cố, những người tuổi Thìn sẽ có thời gian tốt đẹp hơn với nhiều bước tiến trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống từ 21/12 đến 26/12. Thìn được Thần Tài chiếu cố hết mực, lại được quý nhân giúp đỡ nên dù có gặp phải khó khăn gì cũng nhanh chóng giải quyết êm đẹp. 

Mặc dù Thìn có thể gặp phải một số khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần bạn kiên trì thì chắc chắn đó không phải là trở ngại lớn. Từ 21/12 đến 26/12, mọi thứ sẽ bắt đầu tốt hơn, Thìn có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Túi tiền của Thìn rủng rỉnh, bởi ngoài công việc chính, bạn còn có thể kiếm tiền tiền từ nghề tay trái. 

Tuổi Mão

Mão rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.

Từ 21/12 đến 26/12 tràn đầy may mắn: 3 con giáp có Phật Tổ bảo trợ, đi đâu làm gì cũng hái ra tiền, sự nghiệp phất lên vù vù - Ảnh 3

Tử vi 12 con giáp dự báo từ 21/12 đến 26/12 là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Mão. Thần Tài đem tới cho con giáp này không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi Dậu mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Mão khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Mão đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Mão có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

10 ngày cuối tháng 12 đỏ phơi phới: 3 tuổi ăn lộc nhà Trời, lộc phát toàn gia, bội thu tiền của, làm 1 được 10

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Chúc mừng 3 con giáp may mắn vào 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch vận trình tươi sáng, sự nghiệp tiến triển thuận lợi.

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