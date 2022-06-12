Từ 0h ngày 12/6: 3 con giáp cẩn thận Thần Xui xẻo bủa vây, tai ương dồn dập, cuộc sống chuyển sang màu đen tối, làm gì cũng phải chú ý nếu không muốn mang họa vào thân, tai bay vạ gió

Từ 0h ngày 12/6,tuổi Tý cần phải thận trọng với túi tiền của mình hơn. Đặc biệt là trong vấn đề đầu tư, nguyên nhân dẫn đến hao tài tốn của của bản mệnh rất có thể đến từ mưu sâu kế hiểm của kẻ tiểu nhân. Bạn rất cần phải tỉnh táo trong những quyết định đầu tư, kinh doanh của mình. Chớ vội nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của kẻ tiểu nhân mà tới lúc chẳng còn đồng nào dắt túi nữa nhé.

Hung vận quá lớn còn cảnh bảo bản mệnh về nguy cơ xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay hòng vu oan, hủy hoại danh tiếng của bạn. Bạn nên thận trọng và cảnh giác trong từng lời ăn tiếng nói, đặc biệt là cần phải kiểm tra kế hoạch đã hoàn thành thật kỹ càng trước khi giao nộp kẻo có kẻ lợi dụng sơ hở để nắm thóp.

Từ 0h ngày 13/6 chính là nốt trầm của Mão trong năm Mậu Tuất này. Nếu đang làm công ăn lương Mão hãy chăm chỉ làm việc, đừng để đồng nghiệp có thể bắt bẻ gì bạn, cũng đừng để cấp trên than phiền nếu không sẽ mất đi công việc yêu thích.

Không chỉ trục trặc công việc, tháng này vợ chồng Mão ít nhiều xảy ra mâu thuẫn. Bạn và một nửa sẽ trải qua những thử thách, chông chênh đến mức muốn rời khỏi đời nhau.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Mão hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hãy tỉnh táo để không bị vận xui dắt lối khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Chỉ cần bao dung, chân thành bạn sẽ giữ được tình cảm tốt đẹp hiện tại.

Tuổi Mão nên cố gắng giữ gìn sức khỏe, rất có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến dạ dày hay tiền đình

Tuổi Sửu

Từ 0h ngày 13/6, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kĩ càng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.