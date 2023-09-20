Trước ngày Tết Trung thu, thần tài gõ cửa nhà, 3 con giáp nhận hết của cải, thoát cảnh túng thiếu, sung túc khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2023 18:52

Trước ngày Tết Trung thu là thời điểm 3 con giáp này làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn. Bạn sẽ nhận được cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn hái ra tài lộc.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được biết đến là con giáp điềm tĩnh, chín chắn. Trong công việc, con giáp này rất cẩn trọng và thường tính toán kỹ càng trước khi quyết định. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi thân thiện, hòa đồng, thích làm phúc, thích giúp đỡ mọi người mà không màng báo đáp. Đó cũng là lý do khiến con giáp này đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến. Khi gặp khó khăn, người tuổi Mùi có người giúp đỡ. Nhờ tích đức, con giáp này thường gặp được may mắn, phước lành.

Trước ngày Tết Trung thu, người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, công việc, sự nghiệp xuôi thuận, làm đâu gặt đấy. Nhờ sự phấn đấu của bản thân cùng một chút may mắn, con giáp này đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở. Người tuổi Mùi làm kinh doanh thì doanh số tăng lên ầm ầm, tiền vào như nước. Bạn sẽ nhận được cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn hái ra tài lộc.

Trước ngày Tết Trung thu, thần tài gõ cửa nhà, 3 con giáp nhận hết của cải, thoát cảnh túng thiếu, sung túc khó ai bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đặc điểm nổi bật của người tuổi Tuất là sự trung thành và nhiệt tình. Người tuổi này trọng tình, trọng nghĩa, hết lòng với bạn bè, người thân mà không toan tính thiệt hơn. Bạn thích giúp đỡ người khác, sống hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, con giáp này được phúc báo, gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Bước sang ngày Tết Trung thu, người tuổi Tuất từng bước vượt qua khó khăn, trở ngại trong công việc. Công việc của bạn cũng dần ổn định và khởi sắc trở lại. Con giáp này nhận thêm cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, một mặt hàng kinh doanh mới hoặc một lời đề nghị hợp tác làm ăn. Nếu biết chớp lấy cơ hội này, người tuổi Tuất sẽ kiếm được bộn tiền cũng như mở rộng mối quan hệ của mình.

Trước ngày Tết Trung thu, thần tài gõ cửa nhà, 3 con giáp nhận hết của cải, thoát cảnh túng thiếu, sung túc khó ai bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vừa hiền lành lại tốt bụng và bao dung. Trong cuộc sống, người tuổi này thường nghĩ cho người khác rồi mới nghĩ đến mình. Là người hay tích đức, thích giúp đỡ người khác, người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn, phúc lộc.

Tử vi dự đoán, trước ngày Tết Trung thu, tinh thần làm việc của người tuổi Hợi rất tốt. Bạn làm việc nhiệt tình, hăng say và thậm chí còn truyền cảm hứng làm việc cho mọi người. Làm việc tốt, đạt hiệu quả cao, nhiều cơ hội công việc cũng đến với người tuổi Hợi. Bạn sẽ nhận được một công việc mới, một dự án mới hoặc chí ít cũng là một nghề tay trái giúp bạn kiếm thêm thu nhập. Nỗ lực hết sức, hết mình, người tuổi Hợi sẽ được trả công xứng đáng. Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi rất ngọt ngào, đằm thắm. Điều này tạo nguồn động lực để con giáp này phấn đấu, đạt được những thành công trong công việc.

Trước ngày Tết Trung thu, thần tài gõ cửa nhà, 3 con giáp nhận hết của cải, thoát cảnh túng thiếu, sung túc khó ai bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Thời cơ vàng đến trong 100 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp tiền đổ về đầy túi, tài lộc rực sáng, công thành danh toại

Thời cơ vàng đến trong 100 ngày cuối năm 2023, 3 con giáp tiền đổ về đầy túi, tài lộc rực sáng, công thành danh toại

Là một trong những con giáp phát tài trong 100 ngày cuối năm 2023, bạn sẽ kiếm về được cho mình và gia đình bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tết trung thu tử vi hôm nay tử vi ngày 20/9/2023 tử vi cuối tháng 9 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 35 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'