Trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp cần mua thêm két để đựng tiền, sự nghiệp bay cao ngất trời, thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 27/10/2023 07:51

Thời gian trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn này được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi chân thành, hữu dũng hữu mưu, phàm bất cứ việc gì cũng chỉ muốn dựa vào bản thân, không thích sử dụng những thủ đoạn mờ ám, khi gặp vấn đề sẽ luôn bình tĩnh mà xử lý. Bước sang thời gian trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, cát tinh phúc lộc nên có cơ hội đổi đời, đổi vận không ngừng.

Chỉ cần kiên trì nắm bắt ắt con giáp này sẽ hóa rồng, hóa phượng. Người tuổi Mùi chân thành, nghĩa khí, đặc biệt luôn có được những mối nhân duyên tốt đẹp. Trong tháng này, tuổi Mùi sẽ được quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, và sẽ có chuyện tình yêu tốt đẹp.

Trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp cần mua thêm két để đựng tiền, sự nghiệp bay cao ngất trời, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch là thời gian mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều lộc lá, tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp cần mua thêm két để đựng tiền, sự nghiệp bay cao ngất trời, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng thu về lợi nhuận bất ngờ.

Trước ngày Rằm tháng 9 âm lịch, 3 con giáp cần mua thêm két để đựng tiền, sự nghiệp bay cao ngất trời, thăng hoa rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Vào 3 ngày giữa tuần (từ 4/10 - 6/10), 3 con giáp như cỗ máy in tiền, thu bạc tỷ trong tay, không thành Rồng cũng là Phượng

Vào 3 ngày giữa tuần (từ 4/10 - 6/10), 3 con giáp như cỗ máy in tiền, thu bạc tỷ trong tay, không thành Rồng cũng là Phượng

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày giữa tuần, 3 con giáp có tên dưới đây sẽ khởi sắc mạnh mẽ về tài vận và kinh tế. Họ sẽ thăng hoa cả trong sự nghiệp và tiền tài nên dễ làm nên chuyện lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 7/9 âm lịch tử vi giữa tháng 9 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi cuối năm 2023

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 3 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 4 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn