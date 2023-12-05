Từ đây đến trước ngày 12/12 , tuổi Thìn có thể sẽ nhận được tin vui tài lộc dưới sự hỗ trợ của tài tinh. Người làm công ăn lương bổng được giới thiệu cho mối làm ăn tốt. Tuy thời gian của con giáp này sẽ trở nên eo hẹp và bận rộn hơn nhưng lại có thêm tiền bạc.

Không những vậy, trong thời gian này tình yêu có cơ hội nở hoa kết trái khi bản mệnh chịu mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới từ đối phương. Đã tới lúc con giáp này sống cho chính bản thân mình, hãy tận hưởng những cung bậc cảm xúc thú vị mà chỉ tình yêu mới mang tới.

Người kinh doanh, buôn bán vẫn làm chủ được tình thế, thu chi cân bằng giúp tích góp được khoản tiền khá, dùng cho tình huống bất ngờ. Nếu ở thời điểm này bản mệnh được chỉ đường mách nước cho những cơ hội làm ăn bất ngờ đừng chần chừ thêm nữa, hãy tranh thủ tiến hành ngay.

Con giáp tuổi Mùi

Từ đây đến trước ngày 12/12, cát tinh Chính Tài báo tin vui cho tuổi Mùi đường công việc. Con giáp tuổi Mùi có lợi thế nằm ở sự năng động, có chí tiến thủ lại có cơ hội và may mắn nên giành được nhiều thành công hơn những bạn bè cùng trang lứa. Bạn nên tận dụng những ưu điểm này để được thăng tiến trong công việc thời gian tới đây.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm trong ngày nhờ cát khí nên cũng có tiến triển hết sức thuận lợi. Các cặp đôi dần hòa hợp với nhau hơn, mối quan hệ tràn đầy lãng mạn, ngọt ngào sau những lần cãi vã.

Hỏa sinh Thổ nên đường tài lộc khởi sắc, được người lớn tuổi có kinh nghiệm giúp đỡ nên bạn sẽ có cơ hội bàn chuyện làm ăn lớn, hứa hẹn sẽ kiếm được một khoản tiền rủng rỉnh trong ngày cuối tuần.

Con giáp tuổi Dậu

Từ đây đến trước ngày 12/12, đem tới vận may tài lộc cho tuổi Dậu. Bản mệnh có thể nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng thu được lợi nhuận từ những mối đầu tư trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên mở rộng quan hệ với những người mang lại ảnh hưởng tích cực cho mình, chớ nên nhốt mình trong thế giới riêng quá lâu. Quen biết với những người tốt đẹp, bản mệnh cũng sẽ thấy bản thân mình hoàn thiện hơn từng ngày.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, hanh thông hơn hẳn quãng thời gian trước đó. Bản mệnh có thể gặp được người như ý muốn ngay trong thời gian này vì vậy cần chú ý chớp lấy cơ hội.

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