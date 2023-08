Ngoài ưu điểm là mạnh mẽ và nhanh nhẹn thì con giáp may mắn này còn phải học cách tiết chế cảm xúc, tránh nổi giận vô cớ để rồi nói ra những điều không hay, làm mất giá trị bản thân. Càng có địa vị thì người tuổi Tỵ càng phải thận trọng, hành động đi đôi với chức trách nhiệm vụ thì mọi người mới nể phục.

Công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rộng mở, cơ hội thăng tiến cực kỳ tốt vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Do có sự trợ giúp của Thần Phật, mọi công việc của người tuổi Dần đều tiến triển rất thuận lợi và suôn sẻ trong ngày 26/2. Đây là khoản thời gian phát triển vượt bậc của con giáp may mắn này, chính vì vậy nếu ấp ủ kế hoạch gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay không nên chần chừ, do dự mà bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp.

Bên cạnh đó, người tuổi này hãy tận dụng vận may về tình cảm của mình để có được người trong mộng. Người ấy có thể đã chờ đợi lời tỏ tình lâu lắm rồi đó. Biết đâu, bản mệnh có thể gặp gỡ được người trở thành một nửa của mình sau này. Các cặp đôi có thể nên lên kế hoạch cho một ngày ấm áp bên nhau.