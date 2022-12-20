Trúng số độc đắc đúng 16h30 hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp nhận mệnh Ngọc Hoàng, trước Tết Âm lịch phát tài giàu sang, phú quý đeo chân, cuối năm tài lộc vượng phát thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 15:24

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp này phát tài giàu sang, phú quý đeo chân, cuối năm tài lộc vượng phát thăng hoa

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Vì vậy mà Dần có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Thêm nữa, bản mệnh có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp nhận mệnh Ngọc Hoàng, trước Tết Âm lịch phát tài giàu sang, phú quý đeo chân, cuối năm tài lộc vượng phát thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (20/12/2022) vượng khí tràn đầy, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đây sẽ là khoảng thời gian Dần có nhiều may mắn tài lộc. Một số người có thể đổi đời chỉ sau một đêm. Dần nên chớp lấy thời cơ được bề trên cân nhắc này để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Dần đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tuổi Hợi

Hợi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Tử vi hôm nay (20/12/2022) Hợi sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Càng về cuối năm Hợi càng có vận tài lộc thăng hoa tột đỉnh, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp nhận mệnh Ngọc Hoàng, trước Tết Âm lịch phát tài giàu sang, phú quý đeo chân, cuối năm tài lộc vượng phát thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cuối năm 2022 này là thời điểm mà tuổi Ngọ cần phải bỏ công bỏ sức nhiều hơn bình thường. Dù chỉ thời gian cuối năm ngắn ngủi nhưng nếu không ngừng nỗ lực cố gắng thì sẽ không đạt được những điều mình mong muốn. Thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, biết nắm bắt cơ hội thì từ năm 2023 sẽ thăng hoa vượt trội. 

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách hoạt bát, yêu đời và luôn thích tự do sáng tạo, tự lập và không bao giờ muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ rất thông minh, họ học 1 nhưng hiểu 10, nhờ vậy mà khi làm bất cứ điều gì cũng thành công mỹ mãn. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ sớm công thành danh toại, họ có thể hoàn thành sớm mục tiêu của cuộc đời trước khi bước sang tứ tuần.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 hôm nay (20/12/2022), 3 con giáp nhận mệnh Ngọc Hoàng, trước Tết Âm lịch phát tài giàu sang, phú quý đeo chân, cuối năm tài lộc vượng phát thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 16h30 hôm nay (20/12/2022), tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ sự nghiệp, tài vận và những mối quan hệ xung quanh cũng trơn tru suôn sẻ. Người tuổi Ngọ vốn lạc quan và tích cực, nên họ tự mình vượt qua mọi thứ và luôn cố gắng tiến về phía trước, tìm hướng giải quyết, nhờ vậy mà cuộc sống vui vẻ cứ thế tiếp diễn. Tử vi ngày 20/12/2022, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, thậm chí tìm được cơ hội đổi đời bất ngờ. 

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo ngày mai thứ Tư (21/12), 3 con giáp này mở trúng kho bạc, tài lộc dồi dào, của cải nhiều chất đống, càng tiêu nhiều lại càng kiếm đậm.

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