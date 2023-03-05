Trong 3 ngày tới (6, 7, 8/3), công việc làm ăn của người tuổi Dậu được cải thiện hơn rất nhiều. Bản mệnh có hy vọng mới, không còn phải ngồi chờ cơ hội đến nữa mà có thể tiến nhanh đến mục tiêu của mình trong một thời gian ngắn.

Người tuổi Dậu có đầu óc nhanh nhạy, làm việc gì cũng lạc quan. Thêm vào đó, người tuổi Dậu có tầm nhìn đặc biệt tốt, trong cuộc sống tương đối hào phóng nên dễ dàng kết bạn.

Trong 3 ngày tới (6, 7, 8/3) tới khá nhiều biến động với tuổi Tuất nhất là trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên bạn có thể hoàn toàn yên tâm rằng công việc hết sức suôn sẻ còn gặp nhiều điều may mắn. Có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. Trong sai sót lại lộ ra cái hay của bạn khiến cấp trên hết sức hài lòng và đánh giá bạn khá cao về tính tự giác và tinh thần trách nhiệm.

Người tuổi Dậu sẽ được hưởng một cuộc sống viên mãn, hài lòng với những gì mình có. Tử vi dự báo, người tuổi Dậu có thể đạt được vụ mùa bội thu. Con giáp này càng ngày càng lạc quan hơn, sống hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Tuất đang có những dự định góp vốn làm ăn lớn và đây là dịp tốt. Nhưng nhớ phải tư vấn ý kiến của người thân và những đồng nghiệp có kinh nghiệm nhé. Tuần tới này tự nhiên bạn như người trúng số khi có khoản thưởng nóng dành cho sự ưu tú của bạn. Hơn nữa, người nào vay tiền cũng sẽ mang đến trả bạn vì họ nghĩ bạn đã quá nhiệt tình rồi.

Trong 3 ngày tới (6, 7, 8/3) tới khá nhiều biến động với tuổi Tuất nhất là trong chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Vận may tới rồi, tranh thủ tích cóp một ít đi nhé. Tiền kiếm được tuần này còn tha hồ tiêu cho tháng sau nên cứ tích dần khi đã có nền tảng. Chỉ cần nền tảng tốt thì không lo sau này thiếu vốn làm ăn, chắc chắn còn giàu có hơn nữa.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thực sự nghĩa hiệp, trung thành và rất khoan dung. Và họ đặc biệt giỏi nhẫn nại. Khi làm việc, ít nhiều chúng ta sẽ mắc phải sai lầm, con giáp này giỏi chịu đựng áp lực, từng bước vươn lên.

Trong 3 ngày tới (6, 7, 8/3), vận may điểm sổ gọi tên người tuổi Sửu. Ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, đổi đời như ý.

Họ biết cách kiểm soát cảm xúc, không nóng giận. Trong khi những người khác có thể bộc lộ trực tiếp cảm xúc của họ với người khác. Nhờ độc lập, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm tương đối cao. Nhưng đôi khi họ lại hơi cả nể, trong các mối quan hệ.

Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, kiên nhẫn và cần mẫn. Vì vậy, họ thường có sự nghiệp thành công, tích lũy được khá nhiều của cải, vật chất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm