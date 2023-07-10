Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/7/2023), vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 04:35

3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó sau 16h30 ngày 10/7/2023.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên suôn sẻ hơn mọi ngày. Do đó, tiền bạc rủng rỉnh, cũng gọi là có của ăn của để. Không mưu cầu giàu sang nứt vách, chỉ cần đủ ăn đủ mặc đủ tiêu là đã tuyệt vời lắm rồi. Bạn kiếm tiền chân chính và sạch sẽ nên hãy tự hào với những đồng tiền mình kiếm được. Có vẻ như bạn đã nhìn thấy được quả ngọt tài lộc trong suốt thời gian cống hiến vì công việc tay trái. .

Con giáp may mắn này còn có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người tốt trong ngày này. Gia đạo bình yên, không có sóng gió. Người tuổi này còn hay nhận được sự giúp đỡ từ anh em họ hàng khi có chuyện cần hợp sức.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/7/2023), vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có một khoảng thời gian đón tài lộc hanh thông phơi phới, tiền thu về đầy túi, chi tiêu không phải nghĩ ngợi nhiều. Các nguồn thu đều có dấu hiệu tăng lên, nghề tay trái cũng mang lại doanh thu đáng kể, người làm ăn kinh doanh sẽ càng dễ đắc lộc đắc tài.

Ngoài ra, phương diện tình cảm của Tuất cũng không có gì phải chê trách trong sau ngày mai. Với những người đã có đôi có cặp thì hôm nay cũng là thời điểm tốt để bạn hâm nóng tình cảm, giúp tình yêu vốn đã nồng nàn, cháy bỏng thì lại càng thêm cháy bỏng hơn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/7/2023), vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ rất suôn sẻ, nhiều bạn có lộc buôn bán, khách đông nườm nượp sau ngày mai. Người làm công ăn lương thì nhàn tênh, người làm tự do tuy hơi bận bịu nhưng may mắn, nhiều người ghen tị với thành công của bạn hiện tại. Gần đây tài chính của bạn sẽ vững chắc hơn và bạn sẽ kiếm tiền khá dễ dàng.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người tuổi Thân vẫn hài hòa, tốt đẹp, nhất là tình cảm gia đình. Bản mệnh ra ngoài làm việc có mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần về nhà là con giáp này lại được tiếp thêm năng lượng. Mối quan hệ đôi lứa có nhiều chuyển biến tốt đẹp, cả hai ngày càng xác định vị trí quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình nên rất trân trọng mối quan hệ hiện tại.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/7/2023), vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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