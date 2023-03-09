Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp trong ngày 10/3/2023: 3 con giáp Phật tổ độ trì, phú quý theo chân, làm 1 thu lãi 10, của cải cứ vơi lại đầy, sống đời vương giả

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 17:17

Tử vi ngày 10/3/2023, 3 con giáp may mắn sau đây tiền vô như nước, của cải không thiếu, đổi mệnh giàu sang, có phúc có tài.

Tuổi Dậu

Người tuổi Gà sinh ra vốn tài hoa toàn vẹn, thông minh nhanh nhẹn, tử vi ngày 10/3/2023 tới sẽ tiếp nhận nguồn nhân duyên cực vượng, kết giao được những mối quan hệ tốt.

Người tuổi Dậu cũng tinh thông am hiểu nhiều lĩnh vực, lại chăm chỉ cần cù, luôn hoàn thành công việc đúng hạn nên càng được yêu quý và tăng lộc tiền tài.

Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp trong ngày 10/3/2023: 3 con giáp Phật tổ độ trì, phú quý theo chân, làm 1 thu lãi 10, của cải cứ vơi lại đầy, sống đời vương giả - Ảnh 1
 Tử vi ngày 10/3/2023 tới sẽ tiếp nhận nguồn nhân duyên cực vượng. Ảnh minh họa: Internet

Những người làm kinh doanh hãy tin tưởng vào trực giác của mình mách bảo, không nên mù quáng đầu tư theo lời người bên ngoài sẽ đạt được thành công, phát tài phát lộc. Con giáp này thậm chí cơ may trúng độc đắc 100 tỷ, người tuổi Dậu được xem là con giáp hên nhất thời gian tới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang phúc khí đầy mình nên chẳng cần lao lực; tài lộc vẫn cứ chảy ào ào vào nhà như thác đổ. Con giáp này rất mát tay trong kinh doanh, mỗi khoản đầu tư đều thu về lợi nhuận gấp chục lần khiến ai cũng ngả mũ thán phục.

Tử vi ngày 10/3/2023, nhờ cát tinh chiếu mệnh nên người cầm tinh con rồng sẽ phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ. Lúc này, tuổi Thìn chỉ cần ngồi chơi cũng có thể hốt bạc đầy nhà.

Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp trong ngày 10/3/2023: 3 con giáp Phật tổ độ trì, phú quý theo chân, làm 1 thu lãi 10, của cải cứ vơi lại đầy, sống đời vương giả - Ảnh 2
Tử vi ngày 10/3/2023, nhờ cát tinh chiếu mệnh nên người cầm tinh con rồng sẽ phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Do vậy, thật không ngoa khi nói rằng mọi vinh hoa phú quý, của cải vật chất trong thiên hạ đều sẽ vào tay con giáp này.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tràn đầy sức sống, có đầu óc rất linh hoạt. Họ nói năng hay làm việc gì cũng nhanh nhẹn, không bối rối. Khi đã tìm được công việc phù hợp họ sẽ chăm chỉ làm việc đồng thời cũng rất xông xáo, nỗ lực tiến lên, không ngại thất bại.

Ngay cả khi bị vấp ngã thì con giáp tuổi Ngọ cũng không nản chí mà nhanh chóng đứng lên để tiếp tục chinh phục mục tiêu đã định. Tử vi ngày 10/3/2023, con giáp tuổi Ngọ ấp ủ nhiều dự định để thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá. Năm mới, vận số của họ hanh thông, tiến triển suôn sẻ. Đến cuối năm là họ đã có thể tích lũy được một số tài lộc đáng kể.

Trong công việc, họ cũng có khả năng thăng quan tiến chức, thu nhập ổn định, gia đình hòa thuận, không ai phải lo lắng về tiền bạc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10, 11, 12/3), trúng số phát tài, 3 con giáp lộc lên đỉnh, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai chạm nóc, đổi đời sung sướng không ai bằng

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10, 11, 12/3), trúng số phát tài, 3 con giáp lộc lên đỉnh, gánh vàng gánh bạc về nhà, tương lai chạm nóc, đổi đời sung sướng không ai bằng

Tử vi 3 ngày liên tiếp (10, 11, 12/3), 3 con giáp may mắn có cuộc sống vượng phát, cuộc đời tươi sáng, lộc phát triền miên.

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