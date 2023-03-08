Ánh sáng may mắn chiếu rọi 3 con giáp, tử vi ngày 9/3/2023 ‘ngập’ trong biển tiền, cuộc sống như ý cát tường, đổi đời vượng phát, xây nhà lầu, sắm xe hơi, một bước đời lên tiên

Về mặt công danh sự nghiệp, người tuổi Sửu biết cách thể hiện bản thân trong công việc nên dù đầu tuần có thể gặp chút rắc rối nhưng khi vào guồng Sửu sẽ phát huy tốt khả năng của mình. Từ đó con giáp này gây được ấn tượng với lãnh đạo.

Tuần này người tuổi Sửu có những tín hiệu tốt lành. Bản mệnh gặp ngày tam hợp nên mọi thứ vẫn sẽ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Tử vi ngày 9/3/2023, cho dù Sửu làm việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa bản mệnh còn có quý nhân chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình.

Về mặt tài lộc, ngay từ đầu tuần Sửu đã có cơ hội kiếm được tiền không ít, càng về cuối tuần càng vượng. Tuy nhiên, bản mệnh cần thận trọng trong chi tiêu, hạn chế mua sắm những thứ không cần thiết. Nếu có ý định đầu tư thì không nên mạo hiểm, phải xem xét tới khả năng thành công.

Người tuổi Sửu biết cách đối nhân xử thế khéo léo và tích cực trong công việc nên thời gian tới là thời cơ tốt để thu hút nhiều cơ hội khen thưởng hoặc thăng tiến trong sự nghiệp. Vậy nên Sửu cần nhanh nhạy nắm bắt.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 9/3/2023 cho biết sắp tới vận trình tài lộc của người tuổi Dần tương đối thuận lợi. Không chỉ vậy, Dần còn có nhiều khoản thu. Cho dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần Dần chăm chỉ thì tiền bạc sẽ không cần phải lo nghĩ.

Khoảng thời gian này Dần có quý nhân trợ giúp nên sẽ giải quyết được ổn thỏa những điều con tồn đọng trước đó. Nhờ vậy mà Dần được cấp trên tin tưởng giao phó cho nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Tử vi ngày 9/3/2023, người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 9/3/2023, người tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên không lo túng thiếu. Với người làm kinh doanh có khả năng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng lên gấp bội. Còn người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính còn có cả thu nhập phụ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng họ đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Con giáp tuổi Tý được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. Tử vi ngày 9/3/2023, vận may đến với người tuổi Tý.

Họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Và từ khi có con cái thì vận khí của họ sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Họ sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm