Trúng số liên tiếp vào 3 ngày tháng 5 (2-4/5), 3 con giáp là con cưng Thần Tài, ăn sung mặc sướng, khắp người dát vàng, ngồi mát đếm tiền, hưởng trọn giàu sang

Tâm linh - Tử vi 01/05/2023 14:52

Con giáp tuổi này có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và tăng thu nhập khiến túi tiền của mình rủng rỉnh, tiêu tiền tùy thích.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tâm lý rất tốt và khá cởi mở. Họ sẽ không bao giờ lợi dụng thành công nhất thời của mình để gây rắc rối cho người khác. Con giáp này cũng sẽ không khoe khoang tài giỏi của mình trước mặt người khác mà luôn giữ thái độ khiêm tốn và luôn hành xử thận trọng để người khác không phải thất vọng về mình.

Họ nằm trong "danh sách đỏ" về sự nghiệp, đạt được những bước tiến đáng kể. Dù thế nào đi chăng nữa, những người này cũng không phạm quá nhiều sai lầm. Con giáp tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và tăng thu nhập khiến túi tiền của mình rủng rỉnh, tiêu tiền tùy thích.

Người tuổi Thìn là những người mạnh mẽ, biết tích lũy kinh nghiệm sống để thay đổi bản thân. Con giáp này có thể bắt đầu một cuộc cạnh tranh mà kẻ thắng cuối cùng là chính họ.

Trúng số liên tiếp vào 3 ngày tháng 5 (2-4/5), 3 con giáp là con cưng Thần Tài, ăn sung mặc sướng, khắp người dát vàng, ngồi mát đếm tiền, hưởng trọn giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tính cách nhiệt tình hơn, EQ cao. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, con giáp này để lại vô số ấn tượng tốt cho người khác.

Con giáp này luôn thể hiện được thế mạnh của mình trong công việc, khiến cho lãnh đạo đánh giá cao và sẵn sàng đề bạt họ lên vị trí cao hơn.

Con giáp tuổi Dậu có thể cải thiện thành tích của mình nên áp lực cuộc sống giảm đi rất nhiều. Những người này có thể sống tốt hơn và không gặp vấn đề gì lớn.

Trúng số liên tiếp vào 3 ngày tháng 5 (2-4/5), 3 con giáp là con cưng Thần Tài, ăn sung mặc sướng, khắp người dát vàng, ngồi mát đếm tiền, hưởng trọn giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính cách ôn hòa lạ thường, sống nhiệt huyết, tích cực và luôn bộc lộ tài năng của mình trong công việc.

Con giáp này có khả năng thăng tiến cao. Hơn nữa, họ có thể tích cực vận dụng đầu óc thông minh của mình để kiếm được nhiều tiền, ngân khố tăng lên trông thấy, đẩy lùi mọi khó khăn, nghèo khó trước đây.

Con giáp tuổi Tỵ là những người rất mạnh mẽ. Chỉ cần có một môi trường phù hợp để thi triển tài năng là những người này có thể bay lên bầu trời cao rộng, tiến bộ không ngừng. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn và khiến cho mọi khó khăn tan biến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (1/5/2023), 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, giàu có ai cũng ganh tỵ

Trúng số độc đắc vào đúng hôm nay (1/5/2023), 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, làm ăn xuôi thuận, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, giàu có ai cũng ganh tỵ

Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Chính vì thế, họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 5 dương lịch

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 26 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 31 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 34 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 41 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 52 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn