Trúng số độc đắc vào giữa tháng 10, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, ban tặng sổ hồng, bao tiền chất đầy kho, nhà mặt phố, xe đầy sân, thành công nằm gọn trong tay

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn, giàu có, thành công vào giữa tháng 10 nhé!

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 10, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, ban tặng sổ hồng, bao tiền chất đầy kho, nhà mặt phố, xe đầy sân, thành công nằm gọn trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Giữa tháng 10, vận trình sự nghiệp của Thìn hanh thông, dễ được quý nhân giúp đỡ, mọi mặt đều trở nên tốt hơn. Người tuổi Thìn dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Thìn vốn là người chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu để có thể thăng chức, tăng lương. Điều này hoàn toàn có thể đến với người tuổi Thìn trong thời gian tới.

Người tuổi Thìn sẽ duy trì nhiều liên lạc hơn trong tháng này, chi tiêu có tăng nhưng đều là khoản xứng đáng, cần thiết. Lời khuyên dành cho người tuổi Thìn là luôn trân trọng và biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tuổi Mão

Giữa tháng 10, người tuổi Mão cực kỳ may mắn. Vận trình sự nghiệp thăng tiến, công việc thêm nhiều phần suôn sẻ. Người tuổi Mão có vận số khá tốt, chỉ cần chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái được thành quả. Chỉ có chăm chỉ mới có thể mang lại thu nhập tốt.

Không những thế, con giáp này bỗng nhận được vận may trời cho. Do được cát tinh phù hộ nên những người tuổi Mão làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến. Người tuổi này hãy cố gắng nỗ lực và cố gắng hết sức, tập trung làm tốt công việc kế hoạch của mình thành công sẽ đến với bạn một cách ưu ái nhất.

Tuổi Ngọ

Giữa tháng 10, người tuổi Ngọ nhận được tin vui tới tấp. Tin vui tăng dần lên trong những ngày giữa tháng. Người tuổi Ngọ độc lập, tự do và có năng lực. Trong khoảng thời gian tới, cơ hội việc làm sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần Ngọ chăm chỉ thì dù làm trong môi trường nào cũng không lo không thể phát triển.

Lời khuyên dành cho người tuổi Ngọ là hãy tập trung vào công việc nhiều hơn, thời cơ đến sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Người tuổi Ngọ càng cần cù, tích lũy, giữ lý trí trong mọi việc thì cơ hội thành công sẽ càng cao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (6/10), Nhật Nguyệt tụ hội, tập trung may mắn, bung xõa tiền tài, cơ hội đổi đời, vận trình thăng tiến, tình duyên mỉm cười

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (6/10), Nhật Nguyệt tụ hội, tập trung may mắn, bung xõa tiền tài, cơ hội đổi đời, vận trình thăng tiến, tình duyên mỉm cười

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn, đổi đời giàu có, tình duyên viên mãn vào cuối ngày hôm nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn con giáp giàu có tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 49 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý