Trúng số độc đắc vào đúng ngày 8/2/2023, 3 con giáp đón 'mưa vàng, gió bạc', thu được nguồn lộc khủng, tiền bạc lẫn tình duyên đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 08/02/2023 05:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây đón 'mưa vàng, gió bạc', thu được nguồn lộc khủng, tiền bạc lẫn tình duyên đến tới tấp vào đúng ngày 8/2/2023.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được dự doán sẽ đón nhận nhiều tài lộc. Bản mệnh làm việc gì cũng có thể nhận khoản thu lớn, tiêu xài dư dả. Giai đoạn này, tuổi Dậu không lo túng thiếu. Người làm công ăn lương có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn, việc tăng lương, thăng chức cũng không gặp nhiều trở ngại trong thời gian tới.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ ổn định. Bạn tìm được sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai người. Dù chưa có nhiều tiến triển xa hơn, song điều này được xem là  dấu mốc khởi đầu cho thấy tình cảm giữa bạn và người. Người độc thân vẫn đang trên con đường tìm kiếm tình yêu tại thời điểm này. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 8/2/2023, 3 con giáp đón 'mưa vàng, gió bạc', thu được nguồn lộc khủng, tiền bạc lẫn tình duyên đến tới tấp - Ảnh 1
Người tuổi Dậu được dự doán sẽ đón nhận nhiều tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan, vui vẻ. Con giáp này có khả năng đem đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người. Trong giai đoạn này, dù tiếp cận với nhiều cơ hội nhưng tuổi Ngọ cũng nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Tốt nhất nên chọn con đường ổn định. Bạn có thể tìm được cơ hội đồi đời. Thời gian tới, con giáp này có nhiều động lực hơn để phấn đấu trong công việc. Bản mệnh khá may mắn, làm gì cũng thuận lợi, tình tiền viên mãn.

Vận trình tình cảm không gặp xáo trộn trong ngày giữa tuần. Đào hoa vượng giúp bạn cởi mở hơn với mọi người, từ đó nâng cao cơ hội yêu đương của mình. Người có đôi đang có những phút giây thật tuyệt vời bên cạnh người ấy. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 8/2/2023, 3 con giáp đón 'mưa vàng, gió bạc', thu được nguồn lộc khủng, tiền bạc lẫn tình duyên đến tới tấp - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ có tính cách lạc quan, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nổi tiếng sắc sảo, thông minh, có khả năng xử lý các tình huống bất ngờ. Con giáp này phân rõ đúng sai, biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Trong ngày 8/2, vận thế của người tuổi Tuất chuyển hướng tốt đẹp. Con giáp này bước vào cục diện tam hợp nên vận may liên tiếp kéo đến. Bản mệnh chính con giáp may mắn nhất trong thời gian tới.

Chuyện tình cảm có điểm sáng. Mặc dù chưa tìm được một nửa cho mình nhưng người độc thân vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Người đã kết hôn cảm thấy vui mừng vì tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 8/2/2023, 3 con giáp đón 'mưa vàng, gió bạc', thu được nguồn lộc khủng, tiền bạc lẫn tình duyên đến tới tấp - Ảnh 3
Trong ngày 8/2, vận thế của người tuổi Tuất chuyển hướng tốt đẹp. Con giáp này bước vào cục diện tam hợp nên vận may liên tiếp kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng sốc độc đắc vào đúng 8/2/2023, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng sốc độc đắc vào đúng 8/2/2023, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió' vào đúng ngày 8/2/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục