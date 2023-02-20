Trúng số độc đắc vào 2 ngày tới (21/2-11/2/2023), càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp của cải tăng vọt, sự nghiệp hanh thông, mở ra những ngày phú quý

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 08:56

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây của cải tăng vọt, sự nghiệp hanh thông, mở ra những ngày phú quý trong 2 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khởi sắc trong sự nghiệp, làm việc gì cũng được người thân, bạn bè ủng hộ và đạt thành tích xuất sắc. Cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt hơn, tài lộc thêm thịnh vượng. Vận may ngày càng thịnh vượng.

Đối với những người có đôi có cặp, dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp may mắn này cũng nhớ dành thời gian cho các thành viên trong gia đình nhé. Khi có thời gian rảnh rỗi, hãy lên kế hoạch ra ngoài vui chơi hoặc dùng bữa ở nhà hàng, những hoạt động đó có thể thắt chặt tình cảm giữa mọi người với nhau đấy.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày tới (21/2-11/2/2023), càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp của cải tăng vọt, sự nghiệp hanh thông, mở ra những ngày phú quý - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khởi sắc trong sự nghiệp, làm việc gì cũng được người thân, bạn bè ủng hộ và đạt thành tích xuất sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn này vốn rất dễ mến, chân thành, rộng lượng, tính tình vui vẻ trong 2 ngày tới. Bạn đi đâu cũng có thể kết bạn, cũng nhờ vậy mà gặp được nhiều quý nhân, thường được người khác giúp đỡ, hỗ trợ, từ đó phúc khí dồi dào. Để giải quyết tình trạng này, bản mệnh nên cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và nhờ đồng nghiệp đồng nghiệp hỗ trợ để giải quyết rắc rối nhanh chóng.

Chính vì vậy, bạn có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân trong thời gian tới. Công việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Đặc biệt, bạn rất thích hợp làm những công việc như kí kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác

Trúng số độc đắc vào 2 ngày tới (21/2-11/2/2023), càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp của cải tăng vọt, sự nghiệp hanh thông, mở ra những ngày phú quý - Ảnh 2
Con giáp may mắn này vốn rất dễ mến, chân thành, rộng lượng, tính tình vui vẻ trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường công danh của người tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Nếu còn độc thân, bạn sẽ phát hiện có một vài đối tượng đang thể hiện ý định theo đuổi mình, tiếc là bạn cảm thấy mình dường như chẳng có cảm xúc gì với người ta cả. Tuy nhiên, bạn cũng không nên bày tỏ thái độ cự tuyệt quá dứt khoát ngay từ đầu. Hãy để đôi bên có thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn, biết đâu bạn sẽ tìm ra được những ưu điểm của đối phương.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày tới (21/2-11/2/2023), càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp của cải tăng vọt, sự nghiệp hanh thông, mở ra những ngày phú quý - Ảnh 3
Con đường công danh của người tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Hai (20/2/2023), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tình lẫn tiền sáng chói, sớm thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày thứ Hai (20/2/2023), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tình lẫn tiền sáng chói, sớm thành đại gia tiền tỷ

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây mở cửa đón Thần Tài, tình lẫn tiền sáng chói, sớm thành đại gia tiền tỷ trong ngày 20/2/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 33 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số