Tuổi Mão luôn truyền đi năng lượng tích cực, nên thu hút vận may và quý nhân. Theo tử vi học, đây là một trong 3 con giáp luôn được trời cao để mắt, hậu thuẫn. Chỉ cần sống lương thiện, họ không sợ thiếu thốn.

Theo tử vi, thời gian này là lúc mà Thần Tài xuất hiện, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Mão. Ví như được hưởng vía của Thần Tài, đương số kiếm được bộn tiền, hứa hẹn thời gian tới còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa.

Với tính cách hiền lành, tư duy tốt và nhanh nhẹn người tuổi Hợi làm gì cũng nổi bật. Cộng thêm được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng gặp may trên đường đời, sự nghiệp. Theo tử vi, đây là thời gian vượng phát với người tuổi Hợi, con giáp này có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy.

Nhờ sự cống hiến và sự bền bỉ nỗ lực của bản thân mà con giáp tuổi Hợi đã thu hái được nhiều tài lộc, thăng tiến trong công việc, kiếm nhiều tiền mỗi ngày. Làm ăn vượng phát, cuộc sống của của người tuổi Hợi sẽ được cải thiện rất nhiều.

Bên cạnh đó, những người tuổi Hợi là con giáp được Thần Phật che chở cuộc sống của họ cực kỳ may mắn làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông hơn người. Con giáp tuổi Hợi còn có cơ hội gặp quý nhân, nhận được sự giúp đỡ để phát triển mọi mặt trong cuộc sống, may mắn nối tiếp may mắn. Thời gian tới, con giáp tuổi Hợi giống như "chuột sa chĩnh gạo", sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Hợi là con giáp được Thần Phật che chở cuộc sống của họ cực kỳ may mắn làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người dễ hòa đồng, tính tình hiền lành lao động chăm chỉ và rất biết thông cảm với người khác. Trong mọi công việc họ luôn cố gắng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những người tuổi Dần rất hòa nhã, hay nhún nhường, luôn là người kết thúc câu chuyện trước chứ không tranh cãi với người khác.

Vào thời gian này, do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Dần sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két. Cứ thế mà giàu, đếm tiền sái tay chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang vô đối này.

Cát tinh soi chiếu, thần tài ưu ái, tài vận của người tuổi Dần có thể nói là khó ai bì kịp. Dần luôn cố gắng sống lương thiện, hay giúp đỡ người khác nên được trời ban nhiều phước lành. Phúc khí của người tuổi Dần sinh ra từ chính sự thiện lương của họ. Vì vậy, con giáp này càng hiền lành thì sẽ càng giàu sang, sự nghiệp không những thăng hoa thịnh vượng mà cuộc sống cũng viên mãn, sung túc.

Vào thời gian này, do có cát khí vượng, được thần tài ưu ái nên Dần sẽ có thời gian tới phơi phới hân hoan, mở mắt ra đã thấy tiền chất chật két - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.