Trúng số độc đắc vào 16 giờ chiều mai (25/9), những con giáp sau có vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', quét sạch vận đen, muốn nghèo cũng không được

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 17:38

Danh sách 3 con giáp may mắn ngày mai (25/9) điểm tên những tuổi vô cùng hên, số nhiều cát khí, gặp tiểu nhân cản đường vẫn ăn nên làm ra mạnh khỏe hơn người.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, tài giỏi, dễ thu hút sự chú ý của đám đông. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được lãnh đạo coi trọng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, giàu nhiệt huyết.

Trúng số độc đắc vào 16 giờ chiều mai (25/9), những con giáp sau có vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', quét sạch vận đen, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 1
Người cầm tinh con Hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, nhược điểm của con giáp này là đôi khi họ tỏ ra nóng nảy, bốc đồng. Con giáp này cần giữ bình tĩnh và giữ cho mình một cái đầu lạnh để có thể hoàn thành công việc hiệu quả nhất có thể.

Vào 16 giờ chiều mai (25/9), người cầm tinh con Hổ có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ thời điểm này trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, họ đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật.

Trúng số độc đắc vào 16 giờ chiều mai (25/9), những con giáp sau có vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', quét sạch vận đen, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 2
Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Vào 16 giờ chiều mai (25/9), người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới.

Tuổi Tuất

Vào 16 giờ chiều mai (25/9), những người tuổi Tuất đạt được năng suất làm việc cực cao. Họ sẽ có cơ hội thăng tiến bất ngờ hoặc nhận được một khoản tiền thưởng bất ngờ vì thành tích mình đã giành được.

Trúng số độc đắc vào 16 giờ chiều mai (25/9), những con giáp sau có vận trình tài lộc 'như phượng hoàng lửa sải cánh', quét sạch vận đen, muốn nghèo cũng không được - Ảnh 3
 Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có tiền dư dả, tuổi Tuất có thể thử vận may đầu tư để kiếm thêm của cải. Với tài vận đang lên cao, người tuổi Tuất "đánh đâu thắng đó", tuy nhiên cũng cần giữ thái độ cẩn trọng vì vẫn tồn tại những rủi ro không lường trước.

Con giáp tuổi Tuất có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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