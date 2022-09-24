3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (25/9 - 29/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 11:28

Tử vi con giáp dự đoán: Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9 có 3 con giáp hưởng trọn lộc trời, rủng rỉnh tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất rộng lượng trong cách cư xử với người khác. Họ cũng sống lý trí nên cư xử khéo léo, không dễ làm mất lòng ai. Con giáp tuổi Ngọ có thể nắm bắt cơ hội trong nhiều tình huống nhờ phản ứng nhanh nhạy, sắc bén. Họ có những khởi đầu thuận lợi, công việc kinh doanh liên tục được cải thiện.

3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (25/9 - 29/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Con giáp tuổi Ngọ có thể nắm bắt cơ hội trong nhiều tình huống nhờ phản ứng nhanh nhạy, sắc bén - Ảnh minh họa: Internet

Dù trước đây, người tuổi Ngọ bị thua theo nhiều cách nhưng giờ họ đã tìm được phương pháp phù hợp hơn để làm việc hiệu quả.

Nhờ đó, con giáp tuổi Ngọ hoàn toàn có thể thay đổi thất bại, kiếm lại tiền và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong 5 ngày tới (25/9 - 29/9), họ sẽ gây ấn tượng cho người khác rằng thành công đến với họ thật dễ dàng, khó ai có thể đánh bại được họ.

Tuổi Tỵ

Từ ngày 25/9 đến ngày 29/9, người tuổi Tỵ có nguồn năng lượng tích cực. Mặc dù có một số rắc rối nhưng với sự kiên trì và cố gắng của bản thân, tuổi Tỵ sẽ gặt hái được những thành quả đáng mơ ước.

3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (25/9 - 29/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 2
 Mặc dù có một số rắc rối nhưng với sự kiên trì và cố gắng của bản thân, tuổi Tỵ sẽ gặt hái được những thành quả đáng mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng khá tốt đẹp. Những bạn còn đang độc thân tháng này sẽ có người khác giới ấn tượng tốt về bạn. Nếu cũng có rung động hãy cứ để duyên đến các bạn tuổi Tỵ nhé.

Sức khỏe của tuổi Tỵ không được đảm bảo khi bản mệnh luôn có cảm giác bất an, không có được giấc ngủ ngon như mong muốn. Hãy bồi bổ cơ thể hơn trong tháng này. Để có sức khỏe tốt, tuổi Tỵ có thể thỉnh vật phẩm phong thủy như Linh Phù An Gia có tác dụng hộ trì bình an, có nhiều sức khỏe.

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản nhưng rất nhanh nhạy trong việc kiếm tiền. Trong thời gian 5 ngày tới, vận đen của con giáp này sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Nếu nắm bắt được cơ hội, con giáp này không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn gặp may mắn trong công việc.

 

Không chỉ sự nghiệp vượng, tài lộc phát mà chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng viên mãn, ngọt ngào. Người tuổi Tý độc thân sẽ gặp được nhân duyên của cuộc đời mình.

3 con giáp chạm đỉnh giàu sang trong 5 ngày tới (25/9 - 29/9), thỏa sức gánh vàng còng lưng, sự nghiệp lên hương, liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Tài lộc phát mà chuyện tình cảm của người tuổi Tý cũng viên mãn, ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 sáng mai (24/9/2022), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Đúng 7h30 sáng mai (24/9/2022), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng được nhiều may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý

Đúng 7h30 sáng mai (24/9/2022), những con giáp này được biết đến là người cẩn thận, tỉ mỉ, làm gì cũng suy trước tính sau nên thường tránh được thất bại.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 34 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông