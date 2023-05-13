Trúng số độc đắc sau 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, top 3 con giáp đại cát đại lợi, tài chính dồi dào, may mắn triền miên, phúc lộc có đủ

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 11:30

Tử vi dự đoán có 3 con giáp đón vận may lớn sau 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Cùng chờ đón những ngày thịnh vượng cực đỉnh sắp tới nhé!

Tuổi Dậu

Dự đoán 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, người tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Dậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi Dậu khá tốt về đường tài lộc và phú quý.

Vào thời gian này, con giáp có thể sẽ kiếm được một món lời, tiền bạc ồ ạt kéo vào nhà. Con giáp may mắn vận khí ngút trời nên dễ chạm đến những thành công mà hiếm người có được. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Dậu càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận. Chưa kể bạn còn được sếp khen, đồng nghiệp ưu ái và nhận về lộc lá khủng quanh năm.

Trúng số độc đắc sau 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, top 3 con giáp đại cát đại lợi, tài chính dồi dào, may mắn triền miên, phúc lộc có đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, người tuổi Mão vượng vận, tài lộc về nhiều vô kể, tiền tiêu thoải mái. Người tuổi Mão hãy lưu ý nắm chặt tiền bạc, của cải của của mình trong tay, đề phòng thất thoát. Nhân lúc vận may đang lên, con giáp hãy nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này.

Đặc biệt, tài vận của tuổi Mão gắn liền với phúc đức mà bạn có được. Tức là càng làm việc tốt con giáp sẽ càng giàu. Bản mệnh sẽ có sự trở mình ngoạn mục trong tương lai. Đặc biệt, tuổi Mão nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Mão có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

Trúng số độc đắc sau 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, top 3 con giáp đại cát đại lợi, tài chính dồi dào, may mắn triền miên, phúc lộc có đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dự đoán 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, người tuổi Tý làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Tý sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Có thể nói, đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Người tuổi Tý cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Tuy nhiên, dù sự giúp đỡ là đáng kể nhưng bạn cần tin vào năng lực của chính mình thì công việc càng thuận lợi hơn. Chưa dừng lại, hôn nhân của con giáp tuổi Tý cũng rất ngọt ngào, hòa hợp. Chuyện buồn đã qua mọi người vẫn phải hướng về phía trước để tìm kiếm cơ hội tốt đẹp.

Trúng số độc đắc sau 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, top 3 con giáp đại cát đại lợi, tài chính dồi dào, may mắn triền miên, phúc lộc có đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Thời đang tới, vào ngày 10/5, 11/5: 3 con giáp nghênh phú quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc luôn chật két

Thời đang tới, vào ngày 10/5, 11/5: 3 con giáp nghênh phú quý - đón Thần Tài, vận trình tỏa sáng như kim cương, tiền bạc luôn chật két

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày 10/5 và 11/5, 3 con giáp này cực kỳ may mắn, làm đâu thắng đó. Vận may ngập tràn cuộc sống.

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