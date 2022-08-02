Trúng số độc đắc đúng 11h sáng mai (3/8/2022): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tài lộc vượng phát, sự nghiệp bay cao, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý nhanh chóng

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 11:29

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h sáng mai (3/8/2022), 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, sự nghiệp thăng hạng, làm 1 hưởng tới 10, cuộc sống ngày càng thăng hoa, tài chính không là vấn đề.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn chăm chỉ, siêng năng. Họ có phần cứng nhắc, luôn đòi hỏi công việc phải hoàn thành một cách hoàn mỹ. Chính vì vậy mà trong công việc, họ được cấp trên đánh giá năng lực rất cao và sẽ sớm vươn mình trở thành một nhân viên toàn diện nếu như tiếp tục duy trì sự nỗ lực và chăm chỉ của mình. 

Tử vi dự đoán, đúng 11h sáng mai con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Cụ thể, cát vận kéo đến, tuổi Mão có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ. Có người còn may mắn trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, nhà lầu xe hơi mua dễ như trở bàn tay. 

Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này cơ hội làm giàu sẽ không hề thiếu dành cho bản mệnh. Con giáp này chỉ cần biết tận dụng cơ hội là sẽ bước lên đỉnh cao thành công.

con giap 1
Tử vi dự đoán, đúng 11h sáng mai con đường hậu vận của tuổi Mão sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Cụ thể, cát vận kéo đến, tuổi Mão có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, tài lộc bùng nổ rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng chăm chỉ và tiết kiệm thời gian, chính vì vậy, con giáp này luôn tận dụng tốt những khoảng thời gian của mình để làm cải thiện được năng suất làm việc của mình. Hơn thế, Sửu làm việc gì cũng có kế hoạch rõ ràng, chứ chẳng bao giờ làm gì không có mục đích.

Tuổi Sửu biết rằng mình cố gắng càng nhiều thì thành tích mình đạt được sẽ càng rực rỡ, thành công sẽ đến với mình càng nhanh. Trong tử vi 12 con giáp, Sửu còn là con giáp vượng vận quý nhân, đi đâu cũng có người giúp đỡ

Tử vi nói rằng đúng 11h sáng mai (3/8/2022) bản mệnh có thể bước chân lên một tầm cao mọi. Những nỗ lực, cố gắng của con giáp may mắn cuối cùng cũng được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Bạn có thể được hưởng cuộc sống dư dả, không thiếu thứ gì. 

con giap 2
Tuổi Sửu biết rằng mình cố gắng càng nhiều thì thành tích mình đạt được sẽ càng rực rỡ, thành công sẽ đến với mình càng nhanh. Trong tử vi 12 con giáp, Sửu còn là con giáp vượng vận quý nhân, đi đâu cũng có người giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là những người có tính cách rất dịu dàng và tình cảm, con giáp này biết cách hành xử tế nhị, lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu khi ở cùng. Họ cũng biết cách quan sát rất tốt. Hợi có đôi mắt sâu sắc khi nhìn nhận vấn đề và có khả năng phán đoán suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Con giáp này dễ dàng phát hiện cảm xúc của người khác để kịp thời chia sẻ.

Bên cạnh đó, tuổi Hợi giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không bao giờ vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc khác. Trong một tập thể, tuổi Hợi luôn biết cách tạo ra sự kết nối hài hòa với tất cả mọi người. Nhờ vậy mà họ được mọi người yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ con giáp này mỗi khi họ rơi vào khó khăn. 

Tử vi dự đoán, bước vào giai đoạn tới đây cuộc sống của tuổi Hợi ngày càng hạnh phúc, một khi tinh thần tốt đẹp thì mọi thứ xung quanh sẽ thăng hoa, đặc biệt là vô cùng giàu có.

con giap 3
Bên cạnh đó, tuổi Hợi giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không bao giờ vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc khác. Trong một tập thể, tuổi Hợi luôn biết cách tạo ra sự kết nối hài hòa với tất cả mọi người - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (3/8 - 7/8), Thần Tài ban phước, 3 con giáp trúng số dễ như chơi, tiền bạc dồi dào, nợ nần trả hết, sự nghiệp tài lọc cùng lúc đỏ chói

Tử vi 5 ngày tới (3/8 - 7/8), Thần Tài ban phước, 3 con giáp trúng số dễ như chơi, tiền bạc dồi dào, nợ nần trả hết, sự nghiệp tài lọc cùng lúc đỏ chói

Tử vi 5 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bất kể làm gì trong giai đoạn này cũng suôn sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 45 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 15 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng