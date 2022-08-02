Tử vi 5 ngày tới (3/8 - 7/8), Thần Tài ban phước, 3 con giáp trúng số dễ như chơi, tiền bạc dồi dào, nợ nần trả hết, sự nghiệp tài lọc cùng lúc đỏ chói

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 10:58

Tử vi 5 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, tài lộc chạm đỉnh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bất kể làm gì trong giai đoạn này cũng suôn sẻ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vốn cần cù, chăm chỉ. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, con giáp này nhất quyết sẽ theo đuổi đến cùng, dù gặp khó khăn, trắc trở cũng không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Tuổi Sửu cũng là một trong những con giáp mang số mệnh giàu sang. Tuy nhiên, những thành tựu mà họ đạt được trong sự nghiệp lẫn cuộc sống đều tự tay mình làm nên bởi vậy nên họ được rất nhiều người ngưỡng mộ và trân quý. 

Tử vi dự đoán 5 ngày tới đây, con đường hậu vận của tuổi Sửu diễn ra vô cùng suôn sẻ, cát tinh Thiên Tài nhập mệnh, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền tài dồi dào. Nhờ đó, tuổi Sửu không cần đau đầu vì tiền, cuộc sống trở nên thoải mái, vui vẻ hơn.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vốn cần cù, chăm chỉ. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, con giáp này nhất quyết sẽ theo đuổi đến cùng, dù gặp khó khăn, trắc trở cũng không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Ở trong mọi môi trường làm việc, Thân luôn được biết tới là kiểu người chăm chỉ cần cù, sẵn sàng lắng nghe chỉ trích từ những người khác để đút kết thêm kinh nghiệm cho bản thân nhờ vậy mà con giáp này thường được cấp trên để mắt đến. 

Trong cuộc sống cũng vì thế mà thành công đến với tuổi Thân rất nhanh, rất sớm khiến ai cũng ghen tỵ. Tử vi 5 ngày tới cho biết, con giáp may mắn hãy chuẩn bị tinh thần để trở thành đại gia bạc tỷ. Trong giai đoạn này, bản mệnh được cho là có thể đạt được bước ngoặt lớn trong mọi khía cạnh. Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp tuổi Thân sau giai đoạn này cũng có cuộc sống dư dả, bình yên, hạnh phúc êm đẹp.

con giap 2
Những người tuổi Thân dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Nhờ trí thông minh cũng giúp con giáp này luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Tuổi Tuất luôn kỹ tính trong mọi việc và thường có cho mình phương án dự phòng mỗi khi gặp chuyện bất trắc. 

Đôi khi tuổi Tuất tốt đến mức dù trong người chẳng có đồng nào nhưng vẫn sẵn sàng cho người khác vay tiền hoặc đứng ra vay hộ. Chính bởi tuổi Tuất luôn hết lòng vì mọi người, nên ai cũng dành cho con giáp này một tình cảm yêu mến nồng nhiệt.

Nhờ mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà trong khoảng thời gian tới đây, cuộc sống của Tuất mỹ mãn đến bất ngờ. Con giáp này có thể không giàu "nứt tường đổ vách", có người còn giàu sụ nhờ trúng số độc đắc, nợ nần được trả hết trong năm nay. 

con giap 3
Nhờ mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà trong khoảng thời gian tới đây, cuộc sống của Tuất mỹ mãn đến bất ngờ. Con giáp này có thể không giàu "nứt tường đổ vách" - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay 3/8/2022, vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, 3 con giáp đập tan sự hoài nghi, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc chạm đỉnh vinh quang

Tử vi hôm nay 3/8/2022, vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, 3 con giáp đập tan sự hoài nghi, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc chạm đỉnh vinh quang

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay 3/8/2022 có tới 3 con giáp may mắn vận trình dát vàng, hào quang chói lọi, sự nghiệp bước sang chương mới, vạn sự bình an trong mọi việc.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 0 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng