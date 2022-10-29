Trưa nay (29/10), 3 con giáp có điềm tốt về tài lộc, thu hút tiền bạc, không cầu mà được gấp bội phần, có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 05:20

Dưới đây là 3 con giáp đặc biệt may mắn vào buổi trưa nay (29/10/2022).

Tuổi Thân 

Theo tử vi 12 con giáp, trưa hôm nay (29/10), người tuổi Thân có thể sẽ làm nên những điều khác biệt hơn hẳn so với khoảng đầu tháng đó. Gần đây, bản mệnh làm gì cũng không được suôn sẻ thuận lợi, có nói cũng chẳng có người để tâm, muốn làm chuyện lớn cũng chẳng được ai ủng hộ, đã thế còn có nguy cơ đắc tội với người khác nữa. 

Thời gian tới, bạn sẽ thấy có nhiều cơ hội kết giao với những người giỏi giang và thành công. Được quý nhân chỉ dẫn, bản mệnh nên nhân cơ hội này để học hỏi thêm nhiều thứ có ích cho mình, chủ động đứng ra phát triển và duy trì mối quan hệ nhé. Được mọi người ủng hộ và động viên, tiếp sức, chắc chắn vận trình công danh, tài lộc của con giáp này sẽ dần dần tăng tiến.

Trưa nay (29/10), 3 con giáp có điềm tốt về tài lộc, thu hút tiền bạc, không cầu mà được gấp bội phần, có của ăn của để - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, trưa hôm nay (29/10), người tuổi Thân có thể sẽ làm nên những điều khác biệt hơn hẳn so với khoảng đầu tháng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần sẽ có thời gian khá may mắn và thành công khi bước sang trưa ngày hôm nay (29/10). Tin tốt là những kế hoạch trong công việc của bạn có lẽ sẽ được thực hiện hết theo đúng dự định. Một lời hứa nghiêm túc trong công việc, hay sự thăng tiến sẽ trở thành hiện thực, giúp bạn tăng thêm thu nhập đáng kể.

Về mặt tình cảm, trong thời gian này, người tuổi Dần nên cẩn trọng trước sự ghen tị của người khác với mình cũng như chú ý tiết chế mọi khía cạnh khác, từ sự chi tiêu cho tới tâm trạng của bạn. Tuy nhiên, nói chung đây vẫn là thời gian rất thuận lợi của người tuổi Dần nên bạn cũng không cần phải lo lắng.

Trưa nay (29/10), 3 con giáp có điềm tốt về tài lộc, thu hút tiền bạc, không cầu mà được gấp bội phần, có của ăn của để - Ảnh 2
Tuổi Dần sẽ có thời gian khá may mắn và thành công khi bước sang trưa ngày hôm nay (29/10) - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Buổi trưa nay (29/10), tuổi Mùi được đánh giá sẽ gặp được vô vàn sự may mắn. Người tuổi Mùi sẽ có một khởi đầu vô cùng dễ chịu cho cả một năm được cho là đem lại nhiều tài lộc phú quý cho họ. Theo tử vi, đã đến lúc tuổi Mùi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Để tận dụng tốt nhất nguồn năng lượng mới dồi dào này.

Họ nên tránh xa các yếu tố gây stress cho họ, nhằm chuẩn bị sẵn sàng một tâm thế vui tươi, khỏe mạnh để đạt được thành công nhiều nhất có thể. Bên cạnh đó, đừng bị ảnh hưởng bởi những giấc mơ, những điều viễn vông xa vời mà bạn luôn ấp ủ. Hãy tập trung cho những gì thiết thực và thực tế nhất, tin vào khả năng của mình, luôn tỉnh táo là thần tài sẽ tự tìm đến gõ cửa nhà bạn đó.

Trưa nay (29/10), 3 con giáp có điềm tốt về tài lộc, thu hút tiền bạc, không cầu mà được gấp bội phần, có của ăn của để - Ảnh 3
Buổi trưa nay (29/10), tuổi Mùi được đánh giá sẽ gặp được vô vàn sự may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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