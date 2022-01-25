Trong vòng 7 ngày '3 con giáp' được quý nhân phù trợ, có nhiều tin vui, mọi điều suông sẻ

Trước thềm năm mới, 3 con giáp vô cùng may mắn trong 7 ngày tới tiền vào như nước, có nhiều tin vui trong công việc và tình cảm.

Tuổi Mùi

Sắp tới vận trình của người tuổi Mùi cực kỳ thăng hoa. Trong vòng 7 ngày công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, phát tài phát lộc. Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, liên tục đạt được nhiều thành tựu. Gia đạo hạnh phúc, có hỷ tín đưa tới.

Có thể nói, sau khi trải qua những đắng cay ngọt bùi trong năm 2022 thì giờ đây người tuổi Mùi xứng đáng được bù đắp bằng những cơ hội và may mắn.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Họ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Họ cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo vì thế trong 7 ngày tới người tuổi Thìn sẽ có cơ hội mới thăng tiến trong công việc, được tín nhiệm.

Tử vi dự báo, trong 30 ngày tới, chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia yên ấm, hạnh phúc. Lưu ý bạn không nên kết tội người ấy chỉ vì nghe thấy những lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phúc vận thăng hoa, vận may dư dả, 7 ngày tới đây sẽ có được cơ hội mới tốt đẹp. Con giáp nếu là người kinh doanh tự do hay bắt đầu khởi nghiệp sẽ nhận được những hợp đồng bất ngờ, giúp nâng sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Còn nếu là người làm công ăn lương, Hợi được cấp trên tin tưởng, giao cho những vị trí quan trọng, lương thưởng tăng lên "vèo vèo".

Gia đạo của Hợi trong thời gian này êm ấm, viên mãn. Khoảng cách giữa các thành viên được kéo gần hơn, tình cảm gia đình cũng vì thế mà trở nên khắng khít.

Hình ảnh minh họa: internet

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Cúng ông Công ông Táo ở vị trí nào trong nhà chuẩn nhất Phong tục cúng ông Công ông Táo đã được người Việt Nam truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác như một nét bản sắc văn hóa độc đáo của nước ta. Thế nên, mỗi người cần biết cách cúng ông Công ông Táo thật chính xác để mang lại phúc lộc, may mắn cho gia đình.

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