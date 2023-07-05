Trong vòng 4 ngày cuối tuần (6/7 - 9/7), 3 con giáp hưởng ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, ngồi không vẫn giàu nứt đố đổ vách, tiền ùa vào nhà tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 05/07/2023 11:55

Dưới đây là những con giáp may mắn được Thần Phật sủng ái, chiều chuộng như “con cưng” ban cho lộc lá khổng lồ, tiền tiêu không hết trong 4 ngày cuối tuần.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn được Thần Phật sủng ái chiều chuộng hết mực, ban cho lộc lá khủng tiêu không hết trong 4 ngày cuối tuần. Con giáp này trọng nghĩa khí, luôn đứng ra giúp đỡ người khó khăn hơn mình mà không bao giờ nghĩ lợi của bản thân.

Không chỉ may mắn về đường tiền tài mà công danh cũng tấn tới giúp bản mệnh loại bỏ được nhiều chướng ngại vật ngáng chân. Thìn không còn bị tiểu nhân hãm hại hay tìm cách chơi xấu. Vì bạn khá bản lĩnh, giúp đỡ được nhiều người nên sẽ nhận được phúc đức lớn, cản mọi sự khó khăn bế tắc đến với mình trong thời điểm này.

Trong vòng 4 ngày cuối tuần (6/7 - 9/7), 3 con giáp hưởng ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, ngồi không vẫn giàu nứt đố đổ vách, tiền ùa vào nhà tiêu không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi, Tuất không còn phải than vãn thiếu tiền, thiếu tình như trước đây. Sang 4 ngày cuối tuần, công việc của Tuất sẽ được quý nhân nâng đỡ nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Bạn làm một được mười, tiền tiêu không hết.

Còn trong chuyện tình cảm, bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh của người khác phái. Vì vậy mà bạn có thêm nhiều mối quan hệ mới, từ từ tìm hiểu nhau sẽ giúp cuộc sống của bạn có thêm màu sắc hơn.

Trong vòng 4 ngày cuối tuần (6/7 - 9/7), 3 con giáp hưởng ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, ngồi không vẫn giàu nứt đố đổ vách, tiền ùa vào nhà tiêu không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người hiền lành, chăm chỉ. Bạn ít khi lợi dụng người khác để tiến thân. Những thành tựu, công sức mà bạn đạt được trong thời điểm hiện tại tất cả là nhờ vào bản thân cố gắng. Hãy tiếp tục giữ tinh thần cầu tiến này, chắc chắn bạn sẽ được nhiều người yêu mến.

Trong công việc, bạn sẽ có nhiều bước tiến xa hơn dự tính. Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ có mối quan hệ tốt, nhân duyên như ý mình mong muốn. Thời gian 4 ngày cuối tuần, bạn được Thần Tài sủng ái nên tiền tiêu không hết, tha hồ tận hưởng mua sắm.

Trong vòng 4 ngày cuối tuần (6/7 - 9/7), 3 con giáp hưởng ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, ngồi không vẫn giàu nứt đố đổ vách, tiền ùa vào nhà tiêu không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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