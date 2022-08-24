Trong vòng 3 ngày tới (28/7 - 1/8) âm lịch 2022, 3 con giáp may mắn với tay đến thành công, sự nghiệp khởi sắc, trúng số bất ngờ, lộc đỏ lộc vàng bén chân, tiền tài nặng ví nặng tay, làm ăn phát đạt

Tử vi học có nói, trong vòng 3 ngày tới (28/7 - 1/8) âm lịch 2022, người tuổi Mão sẽ vô cùng may mắn, cuộc sống có những bước tiến tích cực. Đây chính là tháng mà tuổi Mão gánh tài lộc về nhà vô cùng sung túc. Theo đó, người tuổi Mão nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc đều được giải quyết, công việc thăng tiến.

Trên phương diện tài lộc, tình hình tài chính ổn định nên người tuổi Mèo có cơ hội để tận hưởng những ngày tiền bạc căng ví. Đây chính là tháng mà bạn sẽ có thể tận dụng để phát triển sự nghiệp mà mình ấp ủ đã lâu.

Người tuổi Dần đề phòng tiểu nhân phá hoại công việc. Bản mệnh dễ rơi vào cảnh mất tiền hoặc tiêu tiền khá nhiều cho những việc quan trọng. Hãy luôn nhắc nhở mình chi tiêu tiết kiệm phòng những sự cố bất ngờ.

Trong vòng 3 ngày tới (28/7- 1/8) âm lịch 2022, vận trình tài lộc tương đối thuận lợi vào ngày thứ Hai, thứ Năm và Chủ Nhật. Thế nhưng, những ngày còn lại thì con giáp này nên chú ý để tránh bị thâm hụt tài chính cá nhân.

Chuyện tình cảm của bản mệnh không đến nỗi tệ. Trong cái rủi vẫn có cái may, dù tiền bạc xui xẻo nhưng bạn vẫn còn có bạn bè và người thân kề bên động viên lúc nản lòng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bẩm sinh đã mang mệnh cách Phú Quý, nên ít khi phải lo lắng về tiền bạc, hơn nữa lại rất có duyên với kim tiền và ham kiếm tiền. Trong vòng 3 ngày tới (28/7 - 1/8) âm lịch 2022 do được Ngũ hành tương trợ, đồng thời lại có quý nhân ra tay giúp đỡ, vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ nên thu nhập cũng tăng lên phi mã. Các khoản tiền lớn nhỏ thi nhau chảy vào túi con giáp này.

Trong vòng 3 ngày tới (28/7 - 1/8) âm lịch 2022, tuổi Mùi may mắn sự nghiệp thành công. (Ảnh minh họa: Internet)

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