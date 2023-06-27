Trong vòng 3 ngày liên tiếp 28, 29, 30/6: 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, lộc lá xum xuê, tiền của ngập két

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 13:41

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 28, 29, 30/6, 3 con giáp này nhận nhiều may mắn, vạn sự hanh thông.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh tuổi Tỵ luôn chủ động, cứ lẳng lặng bền bỉ hoàn thành công việc. Con giáp này rất có năng khiếu về kinh doanh, độ nhạy bén thời cuộc khó ai bì kịp. Trong vòng 3 ngày liên tiếp 28, 29, 30/6, tuổi Tỵ sẽ tìm ra cơ hội kiếm tiền, công việc cũng luôn cố gắng hoàn thành một cách hoàn hảo nhất, cũng nhờ vậy mà lương thưởng, các khoản thu ngoài đều tăng vọt.

Nhờ cát tinh chiếu rọi khiến mọi tin đồn ác ý, âm mưu phá hoại tuổi Tỵ đều bị hóa giải. Công việc của con giáp thuận buồm xuôi gió, mọi thành quả công việc đều được đánh giá cao. Tài lộc vẫy gọi khiến việc kinh doanh của tuổi Tỵ thu lợi nhuận gấp 5 gấp 10.

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 28, 29, 30/6: 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, lộc lá xum xuê, tiền của ngập két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có bản tính ổn định, tâm lý rất ôn hòa. Họ thông minh lanh lợi, mặt khác lại có khí chất đặc biệt đáng khâm phục, không bao giờ thiếu dũng khí. Người tuổi Mùi là tuýp người có tính cách đặc biệt, giữ được sự ổn định nhưng tính cách lại muôn màu muôn vẻ. Họ tốt bụng và rất tích cực, làm việc gì cũng có quy tắc. Họ biết cách xem xét người khác nghĩ về mình như thế nào nên cũng có thể trao đổi quan điểm, suy nghĩ từ góc độ của người khác, và còn đưa ra lời khuyên cho những người xung quanh. Nhiều bạn bè nhưng ít người đố kỵ, ghen ghét sẽ giúp họ phát triển thuận lợi và có những bước tiến khác biệt trong năm nay. 

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 28, 29, 30/6, người cầm tinh tuổi Mùi sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, cũng khiến bản thân tự tin hơn. Nếu nắm bắt được đúng thời điểm, cuộc sống của người tuổi Mùi có thể thay đổi rất tốt, từ nghèo khó sang giàu có. 

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 28, 29, 30/6, họ thực sự có được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, không những thu nhập tăng cao mà nỗi hoang mang cũng biến mất hoàn toàn, cuộc sống suôn sẻ hơn. Tài năng được bộc lộ hết nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, bên cạnh những người tuổi Mùi đều có quý nhân phù trợ nên cũng có thể mở rộng tầm nhìn và làm giàu thuận lợi. Chính nhờ sự kiên trì và lạc quan nên họ có thể phát triển thuận lợi như mong muốn. 

Trong vòng 3 ngày liên tiếp 28, 29, 30/6: 3 con giáp được sao tốt chiếu mệnh, lộc lá xum xuê, tiền của ngập két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu liên tiếp đón tin vui trong vòng 3 ngày liên tiếp 28, 29, 30/6 nhất là những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Con giáp này có thể góp công sức quan trọng trong việc công ty ký kết các hợp đồng lớn.

Khoảng thời gian này, tuổi Dậu sẽ phải bỏ nhiều công sức, tập trung trí tuệ cho công việc. Bản mệnh liên tục phải trình bày các ý tưởng với cấp trên, với khách hàng. Hãy đảm bảo cơ thể luôn tràn đầy năng lượng để làm việc một cách tốt nhất.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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