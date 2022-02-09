Trong vòng 10 ngày 3 con giáp nên cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh rước họa vào thân, kẻo vạ lây trong những tháng đầu năm

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 08:46

Các cụ có câu, 'Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau'. Có 3 con giáp có thể gặp được quý nhân đầu năm nay, đừng vì 1 câu lỡ lời mà để vận may vuột mất.

Tuổi Dần

Là một con giáp sẽ gặp nhiều may mắn vào những tháng đầu năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trong năm nay người tuổi Dần có hạn tiểu nhân quấy phá, có thể là đồng nghiệp ở nơi làm việc, hoặc một kẻ nào đó ghen tị với thành công của họ, nên người tuổi Dần cũng cần đề phòng cẩn thận, làm việc nên kín kẽ, không để người khác lợi dụng sơ hở của mình. 

Trong vòng 10 ngày 3 con giáp nên cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh rước họa vào thân, kẻo vạ lây trong những tháng đầu năm - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Vận thế của người tuổi Sửu không được tốt như trước phần nhiều là do hoàn cảnh nhưng bạn đừng lo lắng quá khiến tâm lý bất ổn, ăn nói bộc phát trong lúc nóng giận không tốt chút nào.  

Bên cạnh đó, bản mệnh hãy tránh những lời dụ dỗ của ai đó muốn vay tiền của bạn, có thể vì bạn nói nhiều nên để lộ thông tin về tiền bạc và làm nảy sinh lòng tham của đối phương. Vì thế, trong các cuộc trò chuyện nhất định phải kiệm lời không chỉ tránh được thị phi mà còn tránh rủi ro về tài chính.

Trong vòng 10 ngày 3 con giáp nên cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh rước họa vào thân, kẻo vạ lây trong những tháng đầu năm - Ảnh 2

Tuổi Mùi

Thời gian này bạn rất nhẹ dạ cả tin, không nên vội vàng bỏ tiền ra đầu tư theo lời dụ dỗ ngon ngọt của ai đó. Đồng thời, cũng nên quan tâm nhiều hơn nữa đến nửa kia, nếu không sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá hoại tình cảm lứa đôi.

Thậm chí thời điểm đầu năm mới 2022 người tuổi Mùi cũng không được chủ quan, không nên tiết lộ bí mật của mình cho bất cứ ai, luôn đề phòng và không nên tin người. Nhất là với những ai độc thân không nên vội yêu sau vài lần gặp gỡ, đề phòng vận đào hoa xấu khiến bạn lại vướng vào thị phi từ chuyện này gây ra.  

Trong vòng 10 ngày 3 con giáp nên cẩn thận lời ăn tiếng nói tránh rước họa vào thân, kẻo vạ lây trong những tháng đầu năm - Ảnh 3

 Ảnh minh họa: internet

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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