3 tuổi cực tốt trong năm Nhâm Dần 2022: 'làm đâu thắng đó' công danh sự nghiệp thăng tiến 'phất lên như diều gặp gió'

'TOP 3' con giáp phát tài sẽ nắm bắt được lợi thế hơn người, khởi sắc trông thấy ở nhiều phương diện như thể 'nước đẩy thuyền lên', phát cả sự nghiệp và tiền bạc.

Tuổi Sửu

Bước sang năm 2022, con giáp này sẽ chủ động nắm được vận hạn về các mặt như tài lộc, công danh, tình duyên gia đạo hay sức khỏe..., từ đó đón chào năm mới với tâm thế phấn khởi, an nhiên.

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong năm 2022. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường dũng cảm, tự tin vào khả năng của mình. Họ dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, không sợ thất bại. Trong năm nay, họ gặp vận may về tài lộc, làm ăn sẽ phát đạt hơn trước, có thể tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh giúp sự nghiệp ngày càng phát triển.

Năm 2022 đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra từ đầu năm nếu như kiên trì và chăm chỉ không chỉ tích lũy được của cải khiến nhiều người ngưỡng mộ mà còn là niềm tự hào của gia đình.

Tuổi Mão

Năm 2022 tuổi Mão sẽ có lộc may mắn trên nhiều phương diện, nhất là sự nghiệp và tài lộc. Cát tinh vây xung quanh hỗ trợ con giáp này tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình.

Ngay từ những ngày đầu bước qua năm Nhâm Dần 2022, bản mệnh tuổi Mão đã có thể nhanh chóng tìm được thời cơ, hãy tận dụng cơ hội và phát huy tiềm năng vốn có. Con đường sắp tới suôn sẻ hãy lạc quan, tự tin vào năng lực của bản thân.

Ảnh minh họa: internet

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TOP '3 con giáp' hốt trọn 'lộc trời' đổi đời trúng độc đắc, tiền vào như nước trong vòng 10 ngày tới Tử vi dự báo những con giáp này sẽ đón lộc khí trời ban trong thời gian tới. Nhờ đó, vận trình của bản mệnh trong vòng 10 ngày nữa sẽ có lộc to, phát tài, tiền vào như nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-tuoi-cuc-tot-trong-nam-nham-dan-2022-lam-dau-thang-do-cong-danh-su-nghiep-thang-tien-phat-len-nhu-dieu-gap-gio-448952.html