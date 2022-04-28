Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 5, Thần Tài ban phước, lộc treo đầy nhà, 3 con giáp tiền tài đầy túi, nghênh đón vận may, khai thông sự nghiệp, tha hồ tận hưởng vinh hoa, phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 11:07

Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 5, 3 con giáp may mắn tài lộc đầy nhà, vận trình vụt sáng. Bản mệnh có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Tý

Giữ vị trí đứng đầu trong 12 con giáp, người tuổi Tý trong tuần lễ đầu tiên của tháng 5 đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Con giáp phát hiện ra những hướng đi mới, giúp công việc tiến triển nhanh chóng hơn. Bản mệnh luôn rất quan tâm đến những người xung quanh nên cũng nhận sự yêu mến tương tự. Con giáp dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn đến mức nào cũng sẽ có quý nhân ra tay "ứng cứu", biến rủi thành may.

Trong chuyện tình cảm, con giáp được dự đoán là có thể nhanh chóng tìm ra người ưng ý. Thậm chí, bạn sẽ phải lòng đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên nên chủ động kéo gần khoảng cách.

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Người tuổi Tý trong tuần lễ đầu tiên của tháng 5 đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong tuần lễ đầu tiên của tháng 5 vận trình lên hương, công danh thăng tiến. Công việc thuận lợi, tiền bạc của con giáp dồi dào hơn. Đây là thời gian bạn có cảm giác thoải mái, tạm thời nghỉ ngơi sau một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, đừng vì ham vui mà chi tiêu hoang phí hay "ngủ quên trong chiến thắng" để sa sút công danh.

Trên phương diện sức khỏe, việc giúp đỡ nhiều người, chăm làm các công việc xã hội sẽ mang lại cho bạn niềm vui, nụ cười cho bạn. Đó chính là liều thuốc tinh thần đáng quý mà bạn có được trong thời gian này.

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Người tuổi Ngọ trong tuần lễ đầu tiên của tháng 5 vận trình lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu trong tuần lễ đầu tiên của tháng 5 diễn ra hanh thông. Những dự định của con giáp may mắn đều được hoàn thành suôn sẻ. Sự nhiệt huyết và lạc quan thêm động lực cho con giáp này trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Bản mệnh nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ rất nhanh phất lên giàu có.

Trong tình cảm, người độc thân nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà nhanh chóng tìm được một nửa của mình. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng được ấm êm, hạnh phúc.

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Công việc của người tuổi Dậu trong tuần lễ đầu tiên của tháng 5 diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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