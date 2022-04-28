Tử vi 3 ngày cuối tuần (29/4 - 1/5), thiên cơ tiết lộ, 3 con giáp vận trình thăng tiến, một bước 'lên mây', tiền tài dư dả, tận hưởng mọi phúc trạch, ân sủng của ơn trên

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 10:13

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29/4 - 1/5), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 3 ngày cuối tuần vận tiền tài hanh thông, công danh khởi sắc. Con giáp may mắn tìm ra được định hướng phù hợp với mình nên không phải đi làm thêm cho ai cũng vẫn có thể dư dả, giàu có. Các mối quan hệ rộng rãi sẽ giúp bản mệnh có được với nhiều cơ hội khác nhau để vươn tới đỉnh cao. Từ đây, con giáp được dự đoán sẽ chạm đến những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Bản mệnh và nửa kia vẫn giữ được sự hòa hợp như ngày đầu. Có thể việc ở bên nhau quá lâu không khiến tình cảm của hai người lạnh nhạt. Hạnh phúc của cặp đôi là niềm mơ ước của nhiều người.

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Người tuổi Tỵ trong 3 ngày cuối tuần vận tiền tài hanh thông, công danh khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày cuối tuần, Cát tinh đưa tới tin tốt lành cho người tuổi Tỵ. Dường như những nỗ lực của con giáp này được đền đáp xứng đáng và từ đó bản mệnh có thêm động lực mới cho cuộc sống của mình. Bản mệnh nhận được một số lời đề nghị hợp tác thú vị trong công việc, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, bạn nên xem xét và đánh giá kỹ trước khi nhận lời để tránh những sai lầm không mong muốn.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Sau bao mâu thuẫn, bản mệnh và nửa kia đã thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Mọi thứ đang tốt đẹp nên bạn hãy tận hưởng chúng 1 cách trọn vẹn.

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Trong 3 ngày cuối tuần, Cát tinh đưa tới tin tốt lành cho người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi trong 3 ngày tới diễn ra hanh thông. Con đường công danh sự nghiệp vô cùng rộng mở, bản mệnh nên nắm chặt thời cơ để có bước nhảy vọt như mong muốn. Tài lộc của con giáp từ đây cũng trở nên dồi dào. Bản mệnh thuận lợi đem về cho mình nguồn lợi nhuận khủng, củng cố vững chắc nguồn tài chính hiện có.

Đường tình cảm khởi sắc, nhân duyên hài hòa đem đến cho người độc thân các đối tượng hẹn hò phù hợp. Những người đã có gia đình nên hâm nóng tình cảm bằng những bữa ăn hay đi dạo lãng mạn.

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Công việc của người tuổi Mùi trong 3 ngày tới diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 12h ngày 25/4, trời ban điềm lành, tinh tú soi mệnh, 3 con giáp phúc vận sâu dày, làm ăn thăng tiến, tiền bạc khai thông, một tay ôm trọn công danh, lợi lộc

Đúng 12h ngày 25/4, trời ban điềm lành, tinh tú soi mệnh, 3 con giáp phúc vận sâu dày, làm ăn thăng tiến, tiền bạc khai thông, một tay ôm trọn công danh, lợi lộc

Đúng 12h ngày 25/4, 3 con giáp may mắn phúc khi đầy nhà, tài lộc sung túc, ăn nên làm ra, tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.

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