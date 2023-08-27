Trong ngày 28, 29, 30, 31/8, PHÚC LỘC ngập tràn, 3 con giáp tụ tài tụ lộc, vận số nở hoa, tiền kiếm được nhiều như nước

Tâm linh - Tử vi 27/08/2023 19:02

Tử vi cho biết, trong ngày 28, 29, 30, 31/8, những con giáp dưới đây sẽ cực kỳ may mắn đầu tư tiền vào đâu cũng sinh lời.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, trong ngày 28, 29, 30, 31/8, tuổi Mão sẽ trở thành một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt, trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì có thể tìm thấy người tình trong mơ.

Trong ngày 28, 29, 30, 31/8, PHÚC LỘC ngập tràn, 3 con giáp tụ tài tụ lộc, vận số nở hoa, tiền kiếm được nhiều như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đã được dự đoán là một trong những con giáp phát tài trong ngày 28, 29, 30, 31/8. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp nên hóa giải những điều chẳng lành. Đặc biệt, vận may của tuổi Mùi còn lớn hơn trong những ngày tiếp theo

Người tuổi Mùi rất có khí chất, giỏi giao tiếp và có thể trở thành tâm điểm trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Chính vì sự khôn khéo đó mà vận may của tuổi Thìn sẽ tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Trong ngày 28, 29, 30, 31/8, PHÚC LỘC ngập tràn, 3 con giáp tụ tài tụ lộc, vận số nở hoa, tiền kiếm được nhiều như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, trong ngày 28, 29, 30, 31/8, tuổi Dậu lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nhờ vận may này mà những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình từ thời điểm này.

Trong ngày 28, 29, 30, 31/8, PHÚC LỘC ngập tràn, 3 con giáp tụ tài tụ lộc, vận số nở hoa, tiền kiếm được nhiều như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi thứ Tư ngày 9/8/2023, Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp tiền vào như thác đổ, tài lộc hanh thông, công danh rực rỡ

Tử vi thứ Tư ngày 9/8/2023, Thần Tài báo mộng chỉ đích danh 3 con giáp tiền vào như thác đổ, tài lộc hanh thông, công danh rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, thứ Tư ngày 9/8/2023 có đến 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tiền bạc không còn là nỗi lo, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hưởng đủ mọi vinh hoa phú quý.

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