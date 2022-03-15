Trong 7 ngày tới (từ 16/3 đến 22/3), 3 con giáp ‘THIÊN THỜI ĐỊA LỢI’ làm gì cũng thành công, tình duyên viên mãn, cuộc sống như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 18:10

Hãy nắm bắt vận may “Thiên thời địa lợi” này để phát huy hết khả năng của bản thân và tranh thủ tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc trong 7 ngày tới này nhé.

 

Thời gian 7 ngày không là quá dài, nhưng nếu 3 con giáp này biết nắm bắt cơ hội “ngàn năm có 1” này thì chắc chắn sự nghiệp sẽ có bước đột phá xuất thần.

Con giáp tuổi Mão

Trong 7 ngày tới (từ 16/3 đến 22/3) sẽ là khoảng thời gian vô cùng may mắn cho tuổi Mão khi công việc tiến triển tốt đẹp. Những khó khăn và vướng mắc dần được tháo gỡ, bản mệnh thể hiện được khả năng ứng biến linh hoạt, xử lý vấn đề phát sinh một cách hiệu quả. Vấn đề tài chính sẽ làm tuổi Mão hài lòng. Đặc biệt đến cuối tuần, bản mệnh còn hái ra vô số tiền bạc nếu nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội.

Trong 7 ngày tới (từ 16/3 đến 22/3), 3 con giáp ‘THIÊN THỜI ĐỊA LỢI’ làm gì cũng thành công, tình duyên viên mãn, cuộc sống như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới (từ 16/3 đến 22/3) sẽ là khoảng thời gian vô cùng may mắn cho tuổi Mão khi công việc tiến triển tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet.

Không những vậy, chuyện tình cảm của bản mệnh và người ấy có nhiều yếu tố bất ngờ và lãng mạn giúp đôi bên ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó. Trong khi đó, người độc thân cũng sẽ có những rung động ngọt ngào với đối tượng mới quen.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp trong 7 ngày tới (từ 16/3 đến 22/3) dự báo, tuổi Tỵ sắp bước vào một giai đoạn sôi động, ẩn chứa nhiều cơ hội tuyệt vời. Khi bắt tay vào thực hiện một điều mới lạ nào đó, con giáp này có thể gặp chút thách thức nhưng đi đã làm quen với công việc thì hiệu quả sẽ rất tốt. Ngoài ra, Tỵ còn nhận được sự trợ giúp tích cực từ đồng nghiệp.

Đường tài lộc của tuổi Tỵ trong thời gian này được đánh giá là vượng phát. Nhờ kế hoạch tiêu tiền thông minh, con giáp này sẽ có hầu bao rủng rỉnh. Nghề tay trái cũng mang lại một khoản tiền kha khá. Ngoài ra nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, người độc thân có thể sẽ tìm được nửa kia ưng ý trong thời gian này.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất giỏi trong việc kiếm tiền. Họ cũng là những người rất năng nổ, sẵn sàng tìm tòi những cách mới và không để mình tuân theo các quy tắc cứng nhắc. Ngoài ra, trong cuộc sống hằng ngày, họ luôn đối xử ôn hòa với mọi người. Theo thời gian, các mối quan hệ cá nhân của họ sẽ khá ổn định.

Trong 7 ngày tới (từ 16/3 đến 22/3), 3 con giáp ‘THIÊN THỜI ĐỊA LỢI’ làm gì cũng thành công, tình duyên viên mãn, cuộc sống như mơ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Tử vi 7 ngày tới (từ 16/3 đến 22/3) cho thấy người tuổi Dậu tiến bộ không ngừng, chất lượng cuộc sống cũng ngày càng cao. Ảnh minh họa: Internet.

Tử vi 7 ngày tới (từ 16/3 đến 22/3) cho thấy người tuổi Dậu tiến bộ không ngừng, chất lượng cuộc sống cũng ngày càng cao. Họ có thể vượt qua khó khăn, kinh doanh thành công, kiếm tiền đầy túi. Cuộc sống trong thời gian tới của con giáp tuổi Dậu không lo thiếu tiền.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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