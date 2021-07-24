Trong 60 ngày tới, 3 tuổi này được bề trên chỉ điểm, mua nhà lầu, sắm ÔTÔ trong tầm tay, TIỀN tiêu thả ga đến tận cuối năm

Tâm linh - Tử vi 24/07/2021 09:57

Theo tử vi ngày mới, trong 60 ngày tới nhờ ơn trên phù trợ bạn làm gì cũng suôn sẻ, chưa kể lộc lá tràn vào nhà đếm không xuể.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý vốn có phong thái sang trọng, sắc sảo và có năng lực, độc lập trong công việc, thường có số mệnh phi thường. Từ cuối tháng 7, đầu tháng 8, con giáp có nhiều cát tinh vây quanh, cơ hội liên tiếp, giàu có, tài lộc vượng phát, tiền bạc tìm đến không ngừng. May mắn cộng với sự chăm chỉ, sau này tuổi Tý sẽ trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình, gặt hái được nhiều thành tựu và tiền tài luôn ngập tràn. Trong 60 ngày tới không chỉ sự nghiệp lên hương mà tình duyên cũng đỏ thắm. Bạn được Phật Bà chiếu mệnh nên trúng đậm một món tiền lớn trong kinh doanh và sếp khen tấm tắc. Chưa kể gia đình cũng hưởng lây vận may của bạn, lộc lá tràn vào nhà đếm không xuể.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là người rất trung thực và đáng tin cậy, một khi lời đã nói ra sẽ làm bằng được. Vì vậy con giáp có được chữ tín, độ nể trọng trong kinh doanh, số mệnh hanh thông. Trong 60 ngày tới, cát tinh chiếu mệnh, cuộc sống của tuổi Dần chuyển biến tích cực. Con giáp có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Tuổi Hợi có số mệnh trở thành một nhà lãnh đạo tài năng, con đường thăng quan tiến chức lên như diều gặp gió, nhờ đó lương bổng, lợi lộc cũng ắt tăng lên từng ngày. Trên con đường tình duyên, ông tơ bà nguyệt sẽ chỉ lối dẫn bạn gặp ý trung nhân vừa thiện lương, vừa yêu bạn hết lòng. Tương lai mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay. Nếu ai đã có gia đình thì chỉ cần hai vợ chồng cố gắng sẽ mua được đất đai bạt ngàn, cò bay thẳng cánh.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vui vẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát, ngay thẳng và nhiệt tình, có trái tim tự do. Những ngày tới, tuổi Dậu đạt đỉnh của sự may mắn, làm gì cũng nhanh chóng về đích, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Từ cuối tháng 7, tài lộc lên cao, quý nhân nhiều như mây, sự nghiệp con giáp có thể có bước tiến nhảy vọt. Cùng với sự trợ giúp của Thần Tài, công việc của con giáp sẽ được ghi nhận, thu hút tiền bạc, lợi nhuận về liên tiếp. Tuổi Dậu vốn không màng vật chất, vẫn yên tâm hưởng cuộc sống đủ đầy, có thể tự do tự tại đi theo con đường mình đã chọn. Trong 60 ngày tới, ông bà độ mạng, ý trung nhân của bạn sẽ lấp ló ngoài cửa, chưa kể người này hợp về tài vận nên khi quen nhau cả hai sẽ nhanh chóng giàu lên trông thấy, của nả đổ về túi đủ đầy quanh năm.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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