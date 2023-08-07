Trong 3 ngày đầu tuần (7/8 - 9/8): Ơn trên ban điều lành, 3 con giáp hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, hầu bao căng đầy

Dưới đây là những con giáp may mắn trời thương cho trúng hợp đồng lớn, nhận được quyết định lên vị trí cao hơn khiến nhiều người nể phục vào 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Thân Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Thân có cơ hội trúng hợp đồng tiền tỷ. Những giấc mơ của bạn trở thành sự thật nên tâm trạng vô cùng vui mừng, phấn chấn. Điều này giúp vận trình của bạn gặp nhiều thuận lợi, làm một hưởng mười, không còn khó khăn như trước đây. Những việc bạn làm đều mang lại thành quả tốt nên ai cũng nể phục. Tuy nhiên bạn cũng nên thận trọng, đừng quá kiêu ngạo mà khiến người khác chán ghét, không dám đến gần. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nên mở lòng nhiều hơn, đừng quá hà khắc khiến bản thân mệt mỏi. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thú vị hơn vì có mối quan hệ mới.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Dự đoán 3 ngày đầu tuần, tuổi Mùi được Thần Tài chiếu mệnh nên vận tiền bạc vô cùng viên mãn. Công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi, không còn phải vất vả, chật vật như trước đây. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thăng quan tiến chức, giữ chức vụ mà bản thân mơ ước bấy lâu nay. Thời điểm này, bạn cần có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, luyện tập thể dục thể thao nên tinh thần khá vui vẻ, phấn chấn. Nhờ có sức khỏe tốt nên kế hoạch của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền bạc đổ về như nước tiêu hoài không hết.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Tuổi Dậu là con giáp bản lĩnh kiếm tiền siêu đỉnh vào thời điểm 3 ngày đầu tuần. Đây là cơ hội giúp bạn thăng tiến, tiền bạc chạm đỉnh, số dư trong ngân hàng tăng lên đều đều. Hãy tận dụng vì cơ hội này hiếm lắm mới có được, nếu bạn bỏ lỡ sẽ không có lần sau. Những người nữ tuổi Dậu sẽ nhận được khá nhiều lời tỏ tình, có chuyện tình đẹp như trong phim. Nam tuổi Dậu đi đến đâu là nổi bật đến đó khiến nhiều cô gái muốn có được. Nói chung vận tiền bạc, tình duyên của bạn siêu tốt, muốn gì được nấy, vô cùng hanh thông, thuận lợi. Tiền bạc đủ tiêu, tình yêu cũng đầy tim không sợ bị phản bội. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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