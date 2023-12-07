Trong 3 ngày cuối tuần (8/12 - 10/12), 3 con giáp CÁT KHÍ NGẬP TRÀN, tiền chất đầy nhà, nghênh tài đón lộc

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 06:24

Trong thời gian này, may mắn trải dài trong cuộc sống của 3 con giáp này. Đây là thời điểm bạn có thể bứt phá, phát tài ngoạn mục.

Tuổi Tý

Bước sang 3 ngày cuối tuần, vận trình của tuổi Tý khởi sắc hơn hẳn, làm gì cũng thuận lợi, gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp. Dù là người buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương cũng có cơ hội phát triển, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm thì thành công sẽ tới.

Công việc thuận lợi nên tài lộc cũng tăng lên bất ngờ, đặc biệt là nguồn tài lộc đến từ bên ngoài, công việc tay trái mang lại. Đường tình duyên của con giáp này vượng phát, nhân duyên tốt lành, người độc thân chắc chắn có những trải nghiệm thú vị trong quá trình tìm kiếm tình yêu cho mình.

Trong 3 ngày cuối tuần (8/12 - 10/12), 3 con giáp CÁT KHÍ NGẬP TRÀN, tiền chất đầy nhà, nghênh tài đón lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, đúng 3 ngày cuối tuần, người tuổi Mão sẽ có vận may cực kì tốt, vạn sự như ý. Những thành quả bạn đạt được không chỉ vì may mắn mà còn do chính bản thân bạn đã nỗ lực suốt thời gian qua. 

May mắn đến mức có thể coi như cuộc sống của Mão bước sang 1 trang hoàn toàn mới, tài lộc cứ thể đổ dồn vào nhà. Thậm chí, những chuyện xui xẻo cũng bị vận cát xóa tan tất cả. Bạn sẽ có 1 khoảng thời gian thoải mái tận hưởng, không phải lo nghĩ gì trong cuộc sống.

Trong 3 ngày cuối tuần (8/12 - 10/12), 3 con giáp CÁT KHÍ NGẬP TRÀN, tiền chất đầy nhà, nghênh tài đón lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tính cách mềm mỏng, dĩ hòa vi quý và không bao giờ tranh quyền đoạt lợi hay bày mưu tính kế hãm hại ai nên tuổi Hợi đi đến đâu cũng được yêu thương, quý mến. Con giáp này càng khéo léo trong giao tiếp, cẩn trọng trong công việc thì càng đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn.

Bước sang 3 ngày cuối tuần nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, tuổi Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, tài lộc hiển vinh. Nằm chơi hốt bạc, rung đùi cũng có tiền tỷ trong tay. Đây là những thành quả mà Hợi xứng đáng nhận được.

Trong 3 ngày cuối tuần (8/12 - 10/12), 3 con giáp CÁT KHÍ NGẬP TRÀN, tiền chất đầy nhà, nghênh tài đón lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10h ngày 10/10 âm lịch, tài lộc của 3 con giáp cất cánh, quơ tay được cả núi tiền, thu hút hết may mắn, hỷ sự

Đúng 10h ngày 10/10 âm lịch, tài lộc của 3 con giáp cất cánh, quơ tay được cả núi tiền, thu hút hết may mắn, hỷ sự

Tử vi cho thấy, đúng 10h ngày 10/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi hôm nay Tử vi ngày 7/12/2023

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 3 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 46 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ