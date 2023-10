Trong 2 tháng cuối năm có Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn bị có hỷ sự, tiền tài phi mã, kiểu gì cũng 'giàu nứt vách'

Tuổi Thân may mắn được Thực Thần nâng đỡ, tạo lộc trong quá trình làm ăn, buôn may bán đắt, những người có dự tính xuất ngoại trong 2 tháng cuối năm dễ dàng được thông quan.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Tử vi 2 tháng cuối năm tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bình tĩnh và ít nói, khiêm tốn và dè dặt, không tranh cãi với người khác. Trong 2 tháng cuối năm, những người tuổi Hợi sẽ nhận được sự che chở của các vì sao tốt lành, vận may sẽ được tăng cường mạnh mẽ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Do bạn tích phước và làm việc thiện, hay giúp đỡ người khác, tích cực giúp đỡ người khác nên giờ đây bạn cũng sẽ nhận được sự che chở của các sao tốt “Thiên môn” và “Hoài bão”, vận trình sự nghiệp tăng vọt, gặp nhiều may mắn, kết quả tốt hơn có thể đạt được. Đối với người tuổi Hợi, hãy chủ động nắm bắt cơ hội và hành động nhiều hơn nữa sẽ gặp vận may bất ngờ, vận may sẽ không dừng lại, mở ra của cải từ muôn phương.

Trong 2 tháng cuối năm, những người tuổi Hợi sẽ nhận được sự che chở của các vì sao tốt lành. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo