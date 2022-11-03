Trong 2 tháng cuối năm có Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn bị có hỷ sự, tiền tài phi mã, kiểu gì cũng 'giàu nứt vách'

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 22:48

Trong 2 tháng cuối năm, các con giáp sau sẽ gặp nhiều may mắn, sẽ trở nên giàu có.

Tuổi Thân

Tuổi Thân may mắn được Thực Thần nâng đỡ, tạo lộc trong quá trình làm ăn, buôn may bán đắt, những người có dự tính xuất ngoại trong 2 tháng cuối năm dễ dàng được thông quan.

Những nhiệm vụ trong học tập hay công việc trong 2 tháng cuối năm cũng được hoàn thành một cách trọn vẹn, xuất sắc và sớm nhận được sự công nhận đến từ cấp trên cũng như đồng nghiệp. 

Bạn đã chứng minh được năng lực của bản thân mình và sẽ nhanh chóng thăng quan tiến chức, đừng quá lo lắng cho bước tiến trong tương lai, chỉ cần bạn không làm gì trái lương tâm thì Trời không phụ người có công. 

Trong 2 tháng cuối năm có Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn bị có hỷ sự, tiền tài phi mã, kiểu gì cũng 'giàu nứt vách' - Ảnh 1
Tuổi Thân may mắn được Thực Thần nâng đỡ, tạo lộc trong quá trình làm ăn, buôn may bán đắt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 2 tháng cuối năm tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Trong 2 tháng cuối năm có Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn bị có hỷ sự, tiền tài phi mã, kiểu gì cũng 'giàu nứt vách' - Ảnh 2
Tử vi 2 tháng cuối năm tuổi Sửu, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyết trong công việc và cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bình tĩnh và ít nói, khiêm tốn và dè dặt, không tranh cãi với người khác. Trong 2 tháng cuối năm, những người tuổi Hợi sẽ nhận được sự che chở của các vì sao tốt lành, vận may sẽ được tăng cường mạnh mẽ, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.

Do bạn tích phước và làm việc thiện, hay giúp đỡ người khác, tích cực giúp đỡ người khác nên giờ đây bạn cũng sẽ nhận được sự che chở của các sao tốt “Thiên môn” và “Hoài bão”, vận trình sự nghiệp tăng vọt, gặp nhiều may mắn, kết quả tốt hơn có thể đạt được. Đối với người tuổi Hợi, hãy chủ động nắm bắt cơ hội và hành động nhiều hơn nữa sẽ gặp vận may bất ngờ, vận may sẽ không dừng lại, mở ra của cải từ muôn phương.

Trong 2 tháng cuối năm có Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp chuẩn bị có hỷ sự, tiền tài phi mã, kiểu gì cũng 'giàu nứt vách' - Ảnh 3
Trong 2 tháng cuối năm, những người tuổi Hợi sẽ nhận được sự che chở của các vì sao tốt lành. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngày mới (4/11), 3 con giáp nhận hỷ từ Thần Tài, đón lộc từ sáng tinh mơ, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới, đường tình duyên rộng mở

Ngày mới (4/11), 3 con giáp nhận hỷ từ Thần Tài, đón lộc từ sáng tinh mơ, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới, đường tình duyên rộng mở

Theo tử vi ngày 4/11, xuất hiện 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc về như thác đổ, công việc suôn sẻ gặp hung hóa cát.

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