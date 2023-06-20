Trong 2 ngày tới 21, 22/6, 3 con giáp hết Tam Tai, sự nghiệp có bước tiến lớn, hai bàn tay đụng vào cái gì cũng trở thành vàng, tiền ngập tràn trong nhà

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 15:02

Tử vi trong 2 ngày tới dự đoán 3 con giáp cầu gì được đấy, giàu lên nhanh chóng, cuộc sống sung túc.

Tuổi Thân

Theo tử vi trong 2 ngày tới, tuổi Thân đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Thân nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của tuổi Thân, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Trong 2 ngày tới 21, 22/6, 3 con giáp hết Tam Tai, sự nghiệp có bước tiến lớn, hai bàn tay đụng vào cái gì cũng trở thành vàng, tiền ngập tràn trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân tuổi Mùi khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện. Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của tuổi Mùi. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, tuổi Mùi hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình. Đường tài lộc của tuổi Mùi hôm nay có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng, bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Con giáp này rất tích cực trong công việc và biết tận dụng thời cơ tốt nên tiền bạc thu về cũng rất tương xứng. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 10h

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính nhờ sự chăm chỉ nhún ngường và sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Dậu giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Dậu khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Tử vi chỉ rõ, vận số của bản mệnh tuổi Dậu lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi, cứ vơi lại đầy nên con giáp này cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc. Nhưng tiền dù nhiều đến đâu cũng nên nghĩ đến việc tiết kiệm một khoản để cho những cần thiết thời gian sau này nhé!

Giờ tốt trong ngày: 15h - 16h

Trong 2 ngày tới 21, 22/6, 3 con giáp hết Tam Tai, sự nghiệp có bước tiến lớn, hai bàn tay đụng vào cái gì cũng trở thành vàng, tiền ngập tràn trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

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