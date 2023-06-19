Liên tiếp từ ngày mai 20/6 đến hết tháng 6, Phật Tổ gọi tên 3 con giáp ghi tên sổ Vàng, không cần lo cơm ăn áo mặc, cuộc đời bước sang trang mới, làm nên sự nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 19/06/2023 13:41

Từ nay đến cuối tháng, 3 con giáp thăng tiến trong công việc, tiền về căng ví.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tài lộc hôm nay gõ cửa, công việc, cuộc sống rất nhiều thuận lợi. 

Công việc: Người tuổi Tý đang thực hiện những ước mơ, dự định của bản thân đúng hướng, trong công việc luôn có quý nhân kề cạnh hỗ trợ. 

Tình duyên: Tình cảm cả hai ngày thêm gắn kết, gặp gỡ gia đình, ra mắt bạn bè. 

Tài lộc: Tiền bạc hôm nay không có nhiều khoản chi tốn kém, giỏi quản lí tài chính. 

Sức khỏe: Đừng sử dụng quá nhiều nước ngọt, không tốt cho hệ tiêu hóa. 

Liên tiếp từ ngày mai 20/6 đến hết tháng 6, Phật Tổ gọi tên 3 con giáp ghi tên sổ Vàng, không cần lo cơm ăn áo mặc, cuộc đời bước sang trang mới, làm nên sự nghiệp lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn cảm thấy tự tin, hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc nào. Bạn cho rằng mình hoàn toàn có khả năng chinh phục đỉnh cao, vì thế càng cố gắng sớm bao nhiêu thì càng thành công sớm bấy nhiêu.

Bên cạnh đó, bạn còn xây dựng được quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp nhờ cái tính cởi mở, nhiệt tình, luôn xông xáo trong mọi việc. Ai cũng yêu mến bạn nên dù bạn có gặp phải khó khăn, mọi người cũng sẽ sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

Tuy nhiên, dù muốn đứng trên đỉnh vinh quang thế nào đi nữa thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình, không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà bỏ lỡ giờ giấc sinh hoạt khoa học, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.

 Tuổi Ngọ

Đem tới tin vui trên con đường tài lộc cho tuổi Ngọ. Con giáp này hết mình cống hiến vì công việc, sẵn sàng chịu đựng vất vả để làm ngoài giờ nên thành quả bản mệnh nhận được là vô cùng xứng đáng.

Công việc: Người tuổi Ngọ thẳng thắn, dễ nổi nóng nên thường có những phát ngôn thiếu suy nghĩ, gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

Tình duyên: Vợ chồng cãi vã về chuyện chăm sóc con cái, áp lực kinh tế khiến cả hai mâu thuẫn. 

Tài lộc: Tài lộc chưa khởi sắc, tốn nhiều khoản chi cho con cái. 

Sức khỏe: Tranh thủ thời gian rảnh nghỉ ngơi, tránh xa thông tin tiêu cực. 

Liên tiếp từ ngày mai 20/6 đến hết tháng 6, Phật Tổ gọi tên 3 con giáp ghi tên sổ Vàng, không cần lo cơm ăn áo mặc, cuộc đời bước sang trang mới, làm nên sự nghiệp lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong 5 ngày tới ( 19/6 - 23/6), 3 con giáp hay than nghèo khổ bị vận vào người, tiền bạc thiếu thốn, làm ăn thì thua lỗ, khó khăn chồng chất

Trong 5 ngày tới ( 19/6 - 23/6), 3 con giáp hay than nghèo khổ bị vận vào người, tiền bạc thiếu thốn, làm ăn thì thua lỗ, khó khăn chồng chất

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp nên cẩn thận, hạn chế tiêu tiền, tính toán kĩ lưỡng, để tránh tiền mất tật mang.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'