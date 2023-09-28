Trong 2 ngày cuối tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài điểm danh top 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tài lộc trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 13:21

Đây chính là 3 con giáp may mắn vô đối, làm bất cứ việc gì cũng đầy lộc lá trong 2 ngày cuối tháng 9.

Tuổi Tý

Theo tử vi, tuổi Tý sẽ được các sao may mắn chiếu mệnh trong 2 ngày cuối tháng 9. Những người cầm tinh con chuột có quyền hi vọng vào tương lai tương sáng, sẽ sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn, những điều không như ý.

Những rắc rối phiền phức và tiểu nhân hãm hại những tháng trước đó sẽ bỗng dưng tiêu tán hết. Nếu biết nắm bắt thời cơ, sự nghiệp và đường kinh doanh của Tý phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức ấm ầm.

Trong 2 ngày cuối tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài điểm danh top 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tài lộc trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự đoán tử vi 12 con giáp nhận thấy rằng, trong 2 ngày cuối tháng 9, người tuổi Mão sẽ có thêm nhiều khởi sắc trong kinh tế và tài vận. Hành lý quan trọng nhất con giáp này cần mang theo là sự tự tin và lạc quan vốn có. Chúc mừng vì chỉ trong nháy mắt, bạn sẽ xử lý gọn gàng mọi vướng mắc, nhờ vậy mà ghi điểm tuyệt đối với cấp trên. Việc được cất nhắc, thăng chức hoặc tiến cử vào vị trí mới là hoàn toàn có thể xảy ra dễ dàng vào thời điểm này.

Nhiều điều bất ngờ đã và đang chờ đón người tuổi Mão trong sự nghiệp và tình ái. Tuy vậy, nhắc nhở con giáp này rằng, muốn thành công, tốt nhất đừng quá tự mãn hay tỏ ra kiêu căng. Bạn luôn cần sự hỗ trợ tối đa và nhiệt tình của tập thể, cấp trên lẫn người thương. Mọi cố gắng sẽ phí hoài nếu con giáp này quá duy lý trí và nghĩ rằng một mình có thể làm nên tất cả.

Trong 2 ngày cuối tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài điểm danh top 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tài lộc trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 2 ngày cuối tháng 9, quý nhân phù trợ tuổi Dậu bất ngờ xuất hiện, không phải ai khác xa lạ, lại chính là bạn bè hoặc người thân tri kỉ. Thậm chí lại chính là người thương đã gắn bó bên bạn mỗi ngày. Đừng nản chí, hãy kiên trì tới cùng khi làm mọi việc.

Con giáp tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui tuyệt vời trong chuyện tình cảm, đơn giản cũng nhờ nỗ lực sửa sai kiên trì của họ. Dự đoán tử vi 12 con giáp bật mí rằng, tình ái thăng hoa, sự nghiệp trở nên cũng khởi sắc và có bước tiến bất ngờ là cái kết viên mãn của họ.

Trong 2 ngày cuối tháng 9 (29/9, 30/9), Thần Tài điểm danh top 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tài lộc trút xuống như mưa, tha hồ kiếm tiền bạc tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công việc, tình cảm, tiền bạc, từ đó bạn sẽ luôn chủ động đối mặt với mọi tình huống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 9 tử vi ngày 28/9/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi