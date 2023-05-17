Trong 17 ngày nữa, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết, thăng quan tiến chức chỉ sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 00:05

Đường tài lộc cũng khá thuận lợi, các bản mệnh có thể đẩy mạnh các hạng mục đầu tư, ký kết hợp đồng ngay trong ngày này. Cát khí sẽ giúp bạn đạt được những tín hiệu khả quan.

Tuổi Tị

Trong 17 ngày nữa, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết, thăng quan tiến chức chỉ sau 1 đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng nằm trong danh sách những con giáp may mắn cuối tuần này, vận trình của người tuổi Tị đang khá tốt, mọi sự đều đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh không có gì phải lo lắng, bởi cát khí vượng sẽ giúp cho bạn dễ dàng đạt được những điều mình muốn. 

Theo đó, vận trình công việc diễn ra khá suôn sẻ. Bạn luôn cố gắng tập trung và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nên hiệu suất khá ổn định.

 

Nhân đà này, bạn có thể triển khai một vài kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu nếu có đủ tự tin vào năng lực thành công của mình.

 

Đường tài lộc cũng khá thuận lợi, bản mệnh có thể đẩy mạnh các hạng mục đầu tư, ký kết hợp đồng ngay trong ngày này. Cát khí sẽ giúp bạn đạt được những tín hiệu khả quan.

 

Tuổi Mùi 

 

Trong 17 ngày nữa, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết, thăng quan tiến chức chỉ sau 1 đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có tính tình hiền lành, hiểu biết, họ biết cách đối nhân xử thế nên rất được lòng những người xung quanh. Đây cũng là những con giáp vô cùng mạnh mẽ, họ dám nghĩ dám làm, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trong 17 ngày nữa, người tuổi Mùi nhận được lộc trời ban, tiền bạc liên tục chảy vào nhà. Công việc của họ cũng không ngừng phát triển theo từng ngày. Bên cạnh đó, với những người vừa mới bắt đầu khởi nghiệp thì công việc của họ cũng dần đi vào ổn định. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống trong tương lai của họ sẽ càng thành công rực rỡ.

Tuổi Hợi

Tính cách tốt bụng, ngày thường không tranh giành, giành giật, tuy rất có phúc nhưng đôi khi vận may không phải lúc nào cũng tốt như vậy, vận khí giai đoạn trước là như vậy, tương đối thấp, làm gì cũng gặp trục trặc. 17 ngày nữa vận may tăng vọt, vận may liên tục ập đến, trúng hàng triệu giải thưởng lớn, mọi việc suôn sẻ, đồng thời sự nghiệp phất lên, thành tích xuất sắc, trở thành người đứng đầu lớn trong một thời gian ngắn, kiếm được nhiều tiền, và quan hệ thuận buồm xuôi gió, mặt khác, bạn nên hạn chế sự cạnh tranh trong công việc, cố gắng đừng quá thích thể hiện mình, tương lai sẽ trường thọ, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Trời thương người lành, 3 con giáp đúng 17h ngày 17/5 phú quý ập đến, mọi sự hanh thông, vạn sự như ý, tài lộc vượng phát

Trời thương người lành, 3 con giáp đúng 17h ngày 17/5 phú quý ập đến, mọi sự hanh thông, vạn sự như ý, tài lộc vượng phát

Tài lộc khá dư dả nhờ việc kinh doanh thuận buồm xuôi gió, nhờ có hướng đi đúng đắn, các con giáp này vượt qua áp lực, đạt được thành tích cực chính là những khoản “tiền tươi thóc thật” đổ về túi

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'