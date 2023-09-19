Trong 11 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp đón tin vui tới cửa, phú quý về tay, càng kiên cường mạnh mẽ thì càng đổi vận giàu to

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 07:20

Tử vi dự đoán, trong 11 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp sẽ có cơ hội thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của họ trong thời gian này khá tốt.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, từ tốn nhưng cũng rất sâu sắc. Bạn là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình. Suy cho cùng nếu bạn được cấp trên trọng dụng thì bạn cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc.

May mắn thay, vận khí của con giáp này vào 11 ngày cuối tháng 9 đang trên chiều hướng đi lên. Nhờ được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối quan hệ để tao điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy nhớ rằng, chỉ cần nỗ lực hết sức, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trong 11 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp đón tin vui tới cửa, phú quý về tay, càng kiên cường mạnh mẽ thì càng đổi vận giàu to - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có ước mơ, hoài bão lớn lao và luôn tâm huyết với công việc của mình. Vì vậy, không ai có thể coi thường tài năng, trí tuệ của con giáp này. Trong 11 ngày cuối tháng 9, sự nghiệp của người tuổi Dậu, đặc biệt là người tuổi Dậu làm kinh doanh có nhiều biến chuyển. Sau thời gian dài gặp khó khăn, cuối cùng, bạn cũng tìm được lời ɡіải ƌάp cho công việc kinh doanh của mình.

Đặc biệt, người tuổi này ký được nhiều hợp đồng có giá trị, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Việc làm ăn của người tuổi Dậu thuận buồm, xuôi gió. Đơn hàng về nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến giúp bạn thu hái được nguồn lợi nhuận khủng. Chính tài năng và uy tín đã giúp bạn đứng vững trên thương trường.

Trong 11 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp đón tin vui tới cửa, phú quý về tay, càng kiên cường mạnh mẽ thì càng đổi vận giàu to - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu mang tính cách khá trầm tính, họ nói ít, làm nhiều. Họ là con giáp sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Khi gặp khó khăn, người tuổi này sẵn sàng đứng mũi chịu sào chứ không trốn tránh trách nhiệm. Trong cuộc sống, người tuổi này được nhiều người quý mến.

Thời gian trước, sự nghiệp của con giáp này có phần chững lại do tác động của ngoại cảnh. Tuy nhiên, trong 11 ngày cuối tháng 9, người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình. Họ sẽ thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của họ năm nay khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Trong 11 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp đón tin vui tới cửa, phú quý về tay, càng kiên cường mạnh mẽ thì càng đổi vận giàu to - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Vào 9 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

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