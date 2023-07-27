Trong 10 ngày tới (28/7 - 6/8), Thần Tài tặng vận 'vàng son' cho 3 con giáp, Cát tinh ưu ái, quý nhân nâng đỡ, cuộc sống ngập tràn niềm vui

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 16:25

Liệu bạn có nằm trong số những con giáp may mắn trong 10 ngày tới, hãy cùng xem bài viết này!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được.

Trong 10 ngày tới, vận trình của người tuổi Mão sẽ diễn ra hết sức thuận lợi, đồng thời cũng mở ra cho con giáp này một tương lai tươi sáng phía trước. Mão đang được Cát Tinh ưu ái nên nếu có điều kiện thì bản mệnh hãy mở ra kinh doanh, buôn bán để tăng thêm thu nhập cho mình.

Trong 10 ngày tới (28/7 - 6/8), Thần Tài tặng vận 'vàng son' cho 3 con giáp, Cát tinh ưu ái, quý nhân nâng đỡ, cuộc sống ngập tràn niềm vui - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lơi, luôn sống tự lập và có khả năng làm chủ cuộc sống của chính mình. Con giáp này thường có vẻ bề ngoài vô tâm nhưng bên trong rất sâu sắc, thấu tình đạt lý và sống tình cảm. 

Tử vi có nói, trong 10 ngày tới chính là thời điểm để người tuổi Ngọ khẳng định bản thân và giành lấy được những thành công vang dội. Bởi lẽ, Ngọ được tam hợp soi chiếu, làm cả công danh, tiền tài và sức khỏe đều hưng thịnh bội phần.

Trong 10 ngày tới (28/7 - 6/8), Thần Tài tặng vận 'vàng son' cho 3 con giáp, Cát tinh ưu ái, quý nhân nâng đỡ, cuộc sống ngập tràn niềm vui - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn họ cũng chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng.

Theo tử vi học, trong 10 ngày tới, người tuổi Hợi có quý nhân phù trợ nên công việc hanh thông, làm gì cũng như ý. Sự nghiệp của con giáp may mắn này ngày càng bay cao, kéo theo đó là chính là những khoản thu nhập tăng lên vô kể. 

Trong 10 ngày tới (28/7 - 6/8), Thần Tài tặng vận 'vàng son' cho 3 con giáp, Cát tinh ưu ái, quý nhân nâng đỡ, cuộc sống ngập tràn niềm vui - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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