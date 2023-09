Trong 10 ngày nữa, 3 con giáp sau đề phòng TIỀN BẠC hao hụt, TÌNH DUYÊN lận đận, SỰ NGHIỆP gặp trục trặc

Thời điểm này có thể người thân trong gia đình đang muốn giúp đỡ tuổi Sửu, tuy nhiên điều này có thể ở mức thái quá so với mong đợi, thậm chí làm hỏng việc của bản mệnh. Con giáp này có thể đối xử với họ bằng thái độ thật tử tế nhưng cần phải kiên quyết vạch ra những giới hạn, thay vì để cho mọi thứ vượt quá khuôn khổ cần thiết.

Tuổi Thân

Tình cảm tuổi Thân gặp nhiều sóng gió. Ảnh minh họa

10 ngày tới là khoảng thời gian làm việc không thực sự hiệu quả với người tuổi Thân do Thương Quan ảnh hưởng. Tâm trạng của bạn không ổn định, cộng thêm tác động ngoại cảnh nên đầu óc khá chểnh mảng. Thậm chí bạn còn dễ xảy ra tranh cãi do chuyện bé xé ra to, làm mọi chuyện ầm ĩ, phức tạp lên bất chấp hậu quả.

Chuyện tình cảm cũng không được tốt cho lắm. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở, dường như bản mệnh đang cần sự đổi mới trong chuyện tình cảm để không đi vào lối mòn nhàm chán. Dù mọi thứ chưa đến mức đổ vỡ nhưng những vết rạn nứt đã xuất hiện khá rõ.

Tuổi Dần

Người xưa thường nói: “Đương đầu Thái Tuế, vô phúc liền có họa”, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Dưới tác động của Thái Tuế, tư tưởng người tuổi Dần nhiều bất ổn và thiếu sự kiên định. Vì vậy, dễ dẫn tới thay đổi về môi trường làm việc cũng như vị trí làm việc, có xu hướng đi làm ăn xa. Tuy nhiên, việc thay đổi không khiến cục diện tốt hơn mà chồng chất khó khăn.

Trong 10 ngày tới, người tuổi Dần hao tổn về mặt tài chính, đầu tư kinh doanh càng lớn càng khó thu hồi vốn nên cần tính toán thận trọng khi làm ăn hùn hạp với bạn bè, người thân.

Nhiều bất lợi trong cuộc sống dẫn tới tình cảm lứa đôi thiếu hài hoà, gia đạo bất ổn. Người tuổi Dần đối mặt nhiều chuyện phiền muộn và bế tắc trong cuộc sống. Ngoài ra, cần đề cao cảnh giác vướng họa thị phi, kiện cáo pháp luật gây hao tổn tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.