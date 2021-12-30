Trong 10 ngày đầu tiên của năm 2022, nhuận sắc tài lộc, 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền vàng dư dả, chính thức bước chân vào giới thượng lưu

Tâm linh - Tử vi 30/12/2021 00:00

Trong 10 ngày đầu tiên của năm 2022, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, làm ăn xuôi thuận. Bản mệnh phất lên giàu có, cuộc sống dư dả, sung túc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 10 ngày đầu của năm mới nhận được muôn vàn tài lộc, sự nghiệp khởi sắc rõ ràng. Vận may đang đến, bản mệnh có thể tham gia vào các phi vụ làm ăn mạo hiểm để đem về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, hãy chắc rằng bản thân đủ sức kiểm soát tình hình và biết dừng lại đúng lúc để tránh trường hợp may mắn qua đi, con giáp cũng tiêu tan sự nghiệp.

Con đường tình duyên của Thân dạo gần đây gặp nhiều thuận lợi. Bản mệnh nếu còn độc thân có thể gặp được đối tượng như ý trong thời điểm này. Hãy mở rộng mối quan hệ vì người ấy có thể đến bất kỳ lúc nào.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 10 ngày đầu của năm 2022, người tuổi Sửu vận trình thăng hạng, tiền rải đầy nhà. Nếu đang có ý định đổi nơi làm việc hay chuyển hẳn sang một lĩnh vực mới, con giáp có thể tiến hành ngay trong thời điểm này. Với năng lực vốn có cùng phúc khí trời cho, Sửu sẽ tìm được môi trường mới để con giáp tha hồ "vùng vẫy", thể hiện tài năng và nâng cao thu nhập.

Chuyện tình cảm của con giáp thời gian này chưa có nhiều thay đổi. Với người đã thành gia lập thất, tổ ấm hạnh phúc là điều bạn luôn tự hào. Còn với người còn độc thân, con giáp cần kiên nhẫn thêm chút nữa mới có thể tìm thấy tình yêu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 10 ngày đầu tiên của năm 2022 nhuận sắc tài lộc, làm ăn khấm khá. Mọi công việc đã được sắp xếp từ trước đó, Mùi giờ đây chỉ cần ngồi yên hưởng phước, chờ tiền chảy về túi. Con giáp may mắn trong thời gian này có thể gặp được một vài quý nhân cùng chung chí hướng và sẽ hỗ trợ Mùi hết mình trên con đường sự nghiệp phía trước.

Trong tình cảm, Mùi nhận được nhiều sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, mọi quyết định sẽ tùy thuộc vào con giáp, hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn phù hợp với mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

Đẩy lùi vận xui, 3 con giáp công danh phát đạt, tiền bạc có thừa, phất lên thành đại gia tiền tỷ trong vòng 2 năm tới

Đẩy lùi vận xui, 3 con giáp công danh phát đạt, tiền bạc có thừa, phất lên thành đại gia tiền tỷ trong vòng 2 năm tới

Trong vòng 2 năm tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào, có được sự ngưỡng mộ, tôn trọng từ những người xung quanh.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi 10 ngày đầu năm 2022 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 49 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa