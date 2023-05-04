Trời định có căn phú quý: Phụ nữ có 3 điểm này chắc chắn giàu sang, sung túc

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 22:37

Muốn biết phụ nữ có tướng đời cơ cực hay phú quý chỉ cần nhìn vào 3 điểm cơ bản này sẽ rõ. Hãy xem mình có nằm trong số những cô nàng may mắn này hay không nhé!

Trán tròn vừa phải

Khác với đàn ông cần tướng trán cao, rộng, phụ nữ chỉ cần có tướng trán vừa phải, hài hòa với khuôn mặt là được. Ngược lại, phụ nữ có tướng trán cao rộng quá mức lại dễ bị long đong về đường gia thất.

Phụ nữ có tướng trán tròn, cao rộng vừa phải, xương đầu cứng thì não rất phát triển, đây là tướng thông minh, giàu sang. Họ khá tâm lý và chu toàn, cần cù, tỉ mỉ nên nhận được sự tin tưởng của mọi người. Vì thế trong công việc họ rất được trọng dụng. Nhờ có sự nghiệp hoàn hảo nên kinh tế cũng vì thế mà phất lên.

Trời định có căn phú quý: Phụ nữ có 3 điểm này chắc chắn giàu sang, sung túc - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có lông mày thanh tú

Phụ nữ có nét lông mày tươi, mịn, sợi dài bóng bẩy và đen được coi là người có công danh thành đạt. Đây là nét tướng của người có khởi sắc về đường tài vận. Nếu người phụ nữ này được dìu dắt, giúp đỡ thì sự nghiệp sẽ được lên cao.

Nếu có dáng lông mày mịn, mọc xuôi, đặc biệt có thêm nốt ruồi trên lông mày, đây là nét tướng của người có khả năng làm lãnh đạo. Lông mày mọc theo hình vòng cung là người ngoại giao tốt, luôn biến ý tưởng thành hành động nên rất dễ dàng thành đạt.

Trời định có căn phú quý: Phụ nữ có 3 điểm này chắc chắn giàu sang, sung túc - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Lông mày có góc tạo thành hình chữ V ngược thuộc tuýp người có trách nhiệm và quyền lực. Người phụ nữ có dạng lông mày này luôn kiểm soát được ý nghĩ và hành động của bản thân, tư duy rạch ròi, dễ đạt được tiền tài và danh vọng.

Tuy nhiên, với phụ nữ có lông mày mọc ngược, xoăn, thưa thớt, đứt đoạn thì thuộc dạng thiếu chủ kiến, thích dựa dẫm vào người khác, tính tình cô độc, tài vận vì cũng không được hanh thông.

Mũi thẳng cao, đầu mũi tròn

Phụ nữ sở hữu sống mũi thẳng, cao, lỗ mũi kín, phần chóp mũi đặc biệt phát triển tròn trịa, cánh mũi phát triển đầy đặn, phân biệt rất rõ so với thân mũi, toàn bộ mũi phát triển, đây chính là tướng mũi đại phú quý.

Trời định có căn phú quý: Phụ nữ có 3 điểm này chắc chắn giàu sang, sung túc - Ảnh 3
 Ảnh minh họa: Internet

Người có tướng mũi này có tính cách ngay thẳng, làm việc chăm chỉ cẩn thận, trí tuệ hơn người, nhanh nhẹn, chủ động, có tài lãnh đạo, họ luôn hào phóng với bạn bè, trượng nghĩa và rất giữ chữ tín nên được nhiều người yêu quý. Đặc biệt hơn, người có tướng mũi này còn rất giỏi trong việc quản lý tiền bạc và đầu tư tài chính. Vì thế, hậu vận được sung sướng, giàu sang.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán vào buổi tối ngày 5/5: Cát tinh đuổi vận đen, thần tài đón điều may, 3 con giáp phát lộc sung túc, phúc khí vô biên, tiền về chật túi

Tử vi dự đoán vào buổi tối ngày 5/5: Cát tinh đuổi vận đen, thần tài đón điều may, 3 con giáp phát lộc sung túc, phúc khí vô biên, tiền về chật túi

Tử vi 12 con giáp dự đoán có 3 con giáp vận trình tài lộc cực may mắn, may mắn tiền tài ngập két trong thời gian này.

Xem thêm
Từ khóa:   tướng số bói vui tướng số tướng phụ nữ giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 18 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 23 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 26 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 33 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 44 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 54 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 54 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn