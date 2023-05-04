Trời định có căn phú quý: Phụ nữ có 3 điểm này chắc chắn giàu sang, sung túc

Khác với đàn ông cần tướng trán cao, rộng, phụ nữ chỉ cần có tướng trán vừa phải, hài hòa với khuôn mặt là được. Ngược lại, phụ nữ có tướng trán cao rộng quá mức lại dễ bị long đong về đường gia thất.

Phụ nữ có tướng trán tròn, cao rộng vừa phải, xương đầu cứng thì não rất phát triển, đây là tướng thông minh, giàu sang. Họ khá tâm lý và chu toàn, cần cù, tỉ mỉ nên nhận được sự tin tưởng của mọi người. Vì thế trong công việc họ rất được trọng dụng. Nhờ có sự nghiệp hoàn hảo nên kinh tế cũng vì thế mà phất lên.

Phụ nữ có nét lông mày tươi, mịn, sợi dài bóng bẩy và đen được coi là người có công danh thành đạt. Đây là nét tướng của người có khởi sắc về đường tài vận. Nếu người phụ nữ này được dìu dắt, giúp đỡ thì sự nghiệp sẽ được lên cao.

Nếu có dáng lông mày mịn, mọc xuôi, đặc biệt có thêm nốt ruồi trên lông mày, đây là nét tướng của người có khả năng làm lãnh đạo. Lông mày mọc theo hình vòng cung là người ngoại giao tốt, luôn biến ý tưởng thành hành động nên rất dễ dàng thành đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Lông mày có góc tạo thành hình chữ V ngược thuộc tuýp người có trách nhiệm và quyền lực. Người phụ nữ có dạng lông mày này luôn kiểm soát được ý nghĩ và hành động của bản thân, tư duy rạch ròi, dễ đạt được tiền tài và danh vọng.

Tuy nhiên, với phụ nữ có lông mày mọc ngược, xoăn, thưa thớt, đứt đoạn thì thuộc dạng thiếu chủ kiến, thích dựa dẫm vào người khác, tính tình cô độc, tài vận vì cũng không được hanh thông.

Mũi thẳng cao, đầu mũi tròn

Phụ nữ sở hữu sống mũi thẳng, cao, lỗ mũi kín, phần chóp mũi đặc biệt phát triển tròn trịa, cánh mũi phát triển đầy đặn, phân biệt rất rõ so với thân mũi, toàn bộ mũi phát triển, đây chính là tướng mũi đại phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Người có tướng mũi này có tính cách ngay thẳng, làm việc chăm chỉ cẩn thận, trí tuệ hơn người, nhanh nhẹn, chủ động, có tài lãnh đạo, họ luôn hào phóng với bạn bè, trượng nghĩa và rất giữ chữ tín nên được nhiều người yêu quý. Đặc biệt hơn, người có tướng mũi này còn rất giỏi trong việc quản lý tiền bạc và đầu tư tài chính. Vì thế, hậu vận được sung sướng, giàu sang.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.